Medaljen glapp for Jakob Ingebrigtsen: – Verste jeg har vært med på

Jakob Ingebrigtsen (19) var det norske håpet i et tøft felt på 1500 meter. Det endte med fjerdeplass.

Jakob Ingebrigtsen var svært selvkritisk etter 1500-meteren. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Oppdatert nå nettopp

DOHA: Jakob Ingebrigtsen sto på startstreken under finalen på 1500 meter. Det gjorde ikke broren Filip, som røk i semifinalen.

Medaljen glapp så vidt for nordmannen. Han ble til slutt nummer fire.

– Det er en fin prestasjon, sånn egentlig. Men det er noe av det verste jeg har vært med på. Det er helt bånntragisk, sier han til NRK.

19-åringen var tydelig skuffet over egen prestasjon. Det la han ikke skjul på i intervjuet med NRK.

– Jeg er ekstremt skuffet.

– Hva skuffer deg mest?

– Å tape. Det er helt tragisk, sier han.

Han la til at mesterskapet hadde vært en stor skuffelse for egen del. Han var svært kritisk til det han leverte.

– Jeg gjør sikkert en haug av feil her i dag. Jeg taper mot folk jeg ikke skal tape mot. Jeg skulle ønske at jeg kunne stå her å bevise at de andre er dårligere enn meg, sier han.

Han mente prestasjonen gikk inn i historien som den «dårligste i Team Ingebrigtsen».

Jakob Ingebrigtsen endte på 4. plass på 1500-meteren. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Heroisk

Pappa Gjert Ingebrigtsen møtte pressen like etter løpet. Han var fornøyd med sønnens innsats.

– Prestasjonen var helt fantastisk. Jeg synes han er heroisk. Han er en veldig fin representant for familien og landet. En fjerdeplsas og femteplass i VM når du er 19 år er vanvittig bra, sier Gjert til et samlet pressekorps.

Han var enig med sønnens analyse om at han tapte mot utøvere han helst ikke brude tape for, men prestasjonen var likevel veldig god.

– Jeg synes det er helt ekstremt bra. Helt vanvittig bra, sier Gjert.

Pappa Gjert Ingebrigtsen var stolt over sønnens innsats. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Filip hyllet broren

Tonen var en helt annen også for Filip Ingebrigtsen. Han var svært imponert over løpet til broren, som han så fra tribuneplass i Doha.

– Det er sykt det Jakob gjør i dag, sier Filip til NRK.

Han mener denne prestasjonen kan brukes til motivasjon for resten av karrieren til Jakob. Han synes det var en rå prestasjon av broren.

– Det gikk styggfort, men jeg tror ikke det minsket mulighetene til Jakob. Det var ikke mye om å gjøre. De andre er egentlig ikke bedre. Du ser det skiller to tiendedeler og Jakob har løpt raskere enn dem, sier Filip.

Jakob Ingebrigtsen ser opp mot resultattavlen etter løpet. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Slik var løpet

19-åringen la seg som så ofte før bak i feltet i starten, men så satte han opp tempoet.

Timothy Cheruiyot, forhåndsfavoritten, tok teten. Det ble en luke allerede på første runden. Jakob nærmet seg mer og mer.

Inn på den siste runden var nordmannen nummer fire i feltet.

Jakob kjempet om en posisjon innerst ved lista. Han ble litt innestengt mot slutten, og på oppløpet ble det for tøft for medalje.

Det endte med en fjerdeplass og tiden 3:31:70 .

Cheruiyot tok gullet, foran Taoufik Makhloufi fra Algerie og Marcin Lewandowski fra Polen.

Rolig før start

NRK møtte Jakob i forkant av finalen. Da virket han rolig og fokusert på oppgaven.

– Jeg har jobbet lenge på akkurat dette. Jeg er gira på å komme i gang, sa han.

Han la til at han gledet seg til løpet og til å «ta i». På reporterens spørsmål om hvordan han ville han så for seg løpet, svarte han følgende:

– Jeg håper på å gjøre et bra taktisk løp, sett ut ifra hvordan det blir og hvilke situasjoner som oppstår. Jeg skal prøve å ikke gjøre noe dumt, men å få ut det jeg er god for, var konklusjonen.