Carlsen herjet: Gikk på matbutikken midt i kampen

Magnus Carlsen vant kampen mot Boris Gelfand etter tre strake partiseire. Dermed brøt han en ny barriere i turneringen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen er i storform i Legends of Chess. Foto: Heiko Junge, NTB SCANPIX

Magnus Carlsen har vunnet alle kampene i Legends of Chess så langt. Det er en online-turnering der verdens beste spillere, samt sjakk-legender, deltar.

Fredag var det 52-åringen Boris Gelfand som tapte for Carlsen. Carlsen vant tre strake partier i kampen mot Gelfand. Dermed trengte han ikke å spille det fjerde og siste partiet, siden det allerede var avgjort.

Dette er første gang en kamp i Legends of Chess avgjøres på tre partier.

– Det var ganske gøy å spille i dag. Jeg sa jo i går at jeg har god score mot Gelfand og at det ofte blir gode partier mot ham, og det viste seg å stemme i dag og, sier Carlsen til TV 2 etter seieren.

Les også Mens du sov, har Magnus Carlsen de siste månedene spilt hundrevis av partier mot en ukjent amerikaner

Kjempetabbe avgjorde

Carlsen har tilsynelatende en avslappet holdning til turneringen. I et intervju med chess24.com forteller Carlsen at han gikk på matbutikken mellom det andre og tredje partiet. Han brukte altså ikke tid på forberedelser, som mange andre spillere ville funnet naturlig.

– Jeg hadde mer enn en halvtimes pause etter det andre partiet, forklarer Carlsen.

I det andre partiet lå Carlsen an til å få det tøft. Men så gjorde Gelfand en kjempetabbe.

– Det var nærmest en gave jeg fikk av han, sa Carlsen og fortsatte:

– Jeg var egentlig innstilt på at jeg sannsynligvis måtte kjempe for utligning en stund. Men sånt skjer jo, selv på høyt nivå, at noen bare setter noe i slag, og heldigvis gjorde han det.

Les også Magnus Carlsen er blant de best betalte esport-spillerne i verden: – Betydelige inntekter

Trives med nett-turneringer

I tredje parti vant Carlsen etter 29 trekk. Grunnet smittevern spilles den prestisjetunge legendeturneringen over nett. Carlsen har foreløpig ingen problemer med å ikke kunne sitte fysisk overfor motstanderen.

– Jeg kan se folk på webcam og synes egentlig det holder. Jeg klarer meg helt fint med det foreløpig, sa verdensmesteren.

Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinalene og finalen spilles det best av tre kamper.

Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen og russiske Daniil Dubov er allerede klare.