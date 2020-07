SJANSE FOR SHEFFIELD UNITED! Egan får hodet på en dødball, O'Connell styrer den mot mål, men Schmeichel gjør en strålende redning.

Sheffield United som har hatt mest ball etter hvilen her.

To minutters vannpause, og dommer blåser av før to minutter er gått.

Norwood med et smart innlegg bak forsvaret, men McGoldrick når ikke frem.

Leicester kontrer og er i overtall, men Barnes blokkeres på venstre, og må nøye seg med et hjørnespark.

Fullt fortjent at Leicester tar ledelsen. Sheffield United har vært tamme.

LEICESTER TAR LEDELSEN! Thomas med en fin pasning inn i feltet til Perez, han smeller ballen kontant ned i hjørnet. Perez sin første siden januar, da scoret han to mot West Ham.

Mål for Leicester City!

DOBBELSJANSE FOR LEICESTER! Først får Perez avsluttet fra kort hold, Henderson redder, Tielemans får sjansen på returen, men ny redning fra Henderson.

NESTEN FOR VARDY! Han får tatt ballen ned i feltet og skutt, men strålende benparade av Henderson.

Leicester-sjanse! Debutanten Thomas med et strålende innlegg, treffer hodet til Perez på fem meter, men han header over fra kort hold.

Barnes med et innlegg rett i armen på Berge som står innenfor feltet. Men ingen straffe.

Thomas prøver et innlegg, via Basham og til corner.

Så får Sheffield United en tidlig sjanse! Baldock legger 45 grader ut til McGoldrick på 11 ,eter, han får skutt, men forstyrres av Justin, og skyter høyt over.

Sheffield United kan på sin side blande seg inn i kampen om Champions League-plass igjen. Med seier her, vil de være to poeng bak Leicester.

Leicester må klare seg uten to viktige forsvarsspillere. Söyüncü er suspendert resten av sesongen etter sitt røde kort i forrige kamp, mens Chilwell er skadet.

Han kan få hjelp av en landsmann, Sander Berge starter for Sheffield United.

