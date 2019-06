Ny klubb får stor makt når omstridt avtale skal behandles på sjakktinget.

Det var tidligere i dag at NRK kunne fortelle at Magnus Carlsen har startet en egen sjakklubb, Offerspill SK, med tanke på å skaffe 1000 medlemmer. Magnus Carlsen sa selv at han ville betale kontingent for de 1000 første medlemmene.

Bakgrunnen for at denne klubben nå blir startet opp skal være å få innflytelse på kongressen til forbundet som avholdes 7. august. Da skal det avgjøres om Norges Sjakkforbund skal inngå en omstridt samarbeidsavtale med spillgiganten Kindred Group verdt 50 millioner kroner.

Det er på Twitter at den nystartede klubben melder om at målet om 1000 medlemmer er nådd.

Med 1000 medlemmer har klubben da 20 prosent av medlemsmassen i Norges Sjakkforbund og vil ha rett på å sende 40 delegater til tinget 7. august.

Magnus Carlsen har gjort det helt klart at han støtter forbundets avtale med Kindred Group. Han mener det er en unik avtale for utviklingen av sjakk i Norge.

Offerspill Sjakklubb er nå den største sjakklubben i Norge og vi står for ca 20% av medlemmene i NSF.



Dette betyr at vi er historiske som den største klubben noensinne både i form av elitespillere, men også i bredde. — OfferspillSK (@OfferspillSK) June 25, 2019

– Det er han som er opptatt av å legge til rette for dem som ønsker å satse bak ham. Han synes det er et stort potensial i norsk sjakk og at det gror godt, men det er helt umulig for de unge å satse med de budsjettene norsk sjakk har hatt og opererer med, sier Agdestein til NRK.

Samtidig har Carlsens støtte til avtalen med Kindred vært problematisk. Det er langt fra alle i sjakkretser som ønsker en samarbeidsavtale med en stor spillgigant.

Samtidig er det mange som er kritisk til at Magnus Carlsen stiller seg bak noe som kan ligne et aldri så lite kupp av sjakktinget.

– Dette virker som et forsøk på å kuppe den demokratiske prosessen i sjakkforbundet. Han vil kjøpe seier til avtalen, rett og slett, sier Eirik Gullaksen, formann i Bergen Schakklub, til NRK.

– Det er en grunnleggende forutsetning for delegatsystemet at medlemmer betaler sin egen kontingent. Derfor mener jeg at forbundet bør vurdere om disse medlemmene kan gi delegater, sier Torstein Bae til VG.

Magnus stifter ny klubb som støtter avtalen med spillselskapet Kindred, og tilbyr 1000 personer gratis medlemskap. Kostnad M ca 500K.



Det vil gi 40 mandater på kongressen og etter alt å dømme vippe saken i hans favør.



Jeg er målløs. For første gang. https://t.co/9DdAf1RBG4 — Torstein Bae (@torbae) June 25, 2019

Geir Nesheim, som er generalsekretær i Norges Sjakkforbund, sier at Carlsens klubb har fulgt alle reglene. Det er heller ikke noe i regelverket som sier at det ikke skal være mulig for andre å betale kontingenten, slik Carlsen har sagt at han gjør.

President i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen, sa følgende tidligere tirsdag:

– Vi skal ta en vurdering i kveld eller i morgen og se på at alt er som det skal, men foreløpig ser det ut til at Carlsen og hans nye klubb er innenfor vedtektene.

Madsen sier at reglementsutvalget i forbundet nå vil vurdere hvordan de skal håndtere den plutselig økningen av medlemstallet gjennom Offspring SK.