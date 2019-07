Hør Ballspark-podkasten.

Erik Huseklepp, Eduardo «Doddo» Andersen og Mads Bøyum har laget Ballspark-podkast om det som skjedde mot Mjøndalen og det som skal se mot Shamrock.

Huseklepp tok seg også i å savne Daouda Bamba og Gilbert Koomson på Brann-laget fredag.

– De er veldig viktige mot lavtliggende lag, sier Huseklepp.

Du kan høre podkasten i vinduet over, i appen BT Lytt, Itunes eller Spotify.

Henrik Svanevik

Produsent: Henrik Svanevik.