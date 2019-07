Kunstgress med granulat kan bli forbudt fra 2022. Det vil gjelde de aller fleste baner i Norge.

Med unntak av landslagsarena Ullevaal, Lerkendal, Brann Stadion, Haugesund stadion, Nadderud og Åråsen, har alle eliteseriebanene i Norge kunstgress.

Granulat er oppskriften i flesteparten av de norske kunstgressbanene. Nå har EU sendt ut et forslag om forbud på høring. Det skriver tyske Welt. Forbudet er lansert av miljøhensyn.

– Det ville vært en katastrofe for kunstgressindustrien, men langt mer omfattende enn det. Det ville vært katastrofe også for tøyindustrien og produksjon av sminkeprodukter. Mange produkter inneholder disse plast- eller gummigranulatene, sier anleggssjef Ole Myhrvold i Norges Fotballforbund.

– Jobbes med nye alternativer

Miljødirektoratet har kommet med et svar til EU. Gjennom UEFA og NFF har de gitt opplysninger om hvordan kunstgress blir brukt her til lands.

– Det går jo på hva det vil bety for aktiviteten. For oss vil det være en katastrofe, da stort sett alle kunstgressbanene våre er fylt med gummigranulat. Det er det beste som er laget per dags dato, selv om det jobbes med nye alternativer, sier Myhrvold.

Han tar ikke sorgene på forskudd.

– Reglene, som er på høring fra MD, sier hva som skal gjøres for å begrense avgang fra banene. Dersom disse tiltakene kommer, vil det ta vekk 98 prosent av granulaten som forsvinner fra banene, sier NFFs anleggssjef og fortsetter:

– Gjerder, driftsrutiner og steder å riste av seg før man går ut vil demme opp. Og det vil være tiltak som hindrer at granulaten havner i for eksempel dreneringssystem, men samtidig kan vi bruke granulaten igjen og igjen. Da skal det ikke være noe problem.

Stiller nye krav

I en pressemelding fra 30. juni redegjør klima- og miljøminister Ola Elvestuen om hvordan de skal hindre spredning av mikroplast fra norske kunstgressbaner.

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier Elvestuen.

Fakta: Dette er gummigranulat Størrelsen er stort sett 0,8 - 3 mm Stort sett laget av gamle bildekk Inneholder miljøgifter Kilde til mikroplast 10 % gummigranulat anslås å komme på avveie hvert år Det utgjør 1500 tonn mikroplast nasjonalt Kilde: Adresseavisen

Gummigranulat er de små svarte kulene fotballspillere tømmer ut av skoene etter å ha spilt på kunstgress. Disse kan være laget av gamle bildekk.

Tiltak

Tiltakene nå går på at baneansvarlig lager en fysisk barriere inn til banen, slik at gummigranulatet blir værende på banen.

I tillegg vil det bli stilt krav til «håndtering av drensvann og overvann, krav til snørydding og deponering av snø, og tiltak for å hindre at gummigranulater spres via dem som bruker banen».

– Vi ønsker å finne en god overgangsløsning for eksisterende kunstgressbaner. I høringen ønsker jeg særlig innspill på overgangsordningene, sier Elvestuen.

EUs forslag om kunstgressforbud vekker reaksjoner i Tyskland. Den tyske innenriksministeren Horst Seehofer mener det setter breddeidretten i fare.

– Som idrettsminister ber jeg om en rimelig balansegang mellom miljøvern og idrettsinteresser. Mange tusen anlegg vil ellers bli truet med å bli stengt, sier Seehofer til Welt.