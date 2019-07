Liverpool avsluttet USA-turneen med 2-2 mot portugisiske Sporting på Yankee Stadium natt til torsdag. Det etter en gedigen keepertabbe fra Simon Mignolet.

Liverpool - Sporting Lisboa 2–2

Det portugisiske topplaget tok ledelsen etter kun fire minutter ved Bruno Fernandes. Langskuddet fra 30 meter gikk rett på Liverpools keeper Simon Mignolet. Den belgiske sisteskansen klarte imidlertid ikke å få kroppen nok bak ballen, og dermed seilte den i nettmaskene bak ham som en gedigen keepertabbe.

Landsmann Divock Origi skapte balanse i regnskapet etter 17. minutter da han fikk en enkel jobb med å sette 1-1 fra kloss hold etter en heading fra Jordan Henderson.

Like før pause snudde Georginio Wijnaldum kampen. Alene med keeper avsluttet han via en skliende Sporting-spiller og i mål.

– Det var intenst etter en intens uke. Vi har spilt tre kamper på kort tid etter noen dager med trening i Liverpool for de guttene som kom tilbake først. For dem var det ok, men for de andre som har begynt å trene senere var det kanskje litt for mye, men vi måtte gjøre det uansett av ulike årsaker, sa Klopp til liverpoolfc.com etter kampen.

NTB Scanpix/AP Photo/Frank Franklin II

Men Fernandes var ikke ferdig for kvelden. I det 53. minutt spilte han fri brasilianske Wendel inne i sekstenmeteren. Han fikk både tid og plass til å kontant sette inn kampen siste mål.

Sluttresultatet 2-2 betyr samtidig at de engelske mesterligavinnerne reiser hjem fra USA uten seier. Fasiten ble 2-3-tap for Dortmund, 1-2-tap for Sevilla og til slutt et uavgjortresultat mot Sporting.

– Det har vært veldig fint å være her (i USA), men det skal bli godt å komme tilbake til klimaet vi er vant til i England og Europa, sa Klopp og pekte på at kampene i Notre Dame og Boston ble spilt på «de to varmeste dagene i året».

Liverpool manglet trioen på topp i Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané, samt keeper Alisson Becker som ingen tok turen til USA. De fire er ventet å være tilbake på laget når Klopp tar med laget til Edinburgh for å møte Napoli søndag i den nest siste treningskampen før sesongstart.