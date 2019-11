Romania beskylder svenskene for arroganse og bruker Norge i ordkrigen

– Vanskelig å forstå, sier Romania om Sveriges valg før skjebnekampen.

Her er Sveriges Emil Forsberg og Romanias Cristian Manea i duell da lagenes møttes i Stockholm i mars. TT NEWS AGENCY / X02350

Fredag spiller Sverige og Romania en svært viktig kamp i EM-kvalifiseringen. Med seier er svenskene sikret EM-spill neste sommer.

Sverige er på andreplass i Norges gruppe, foran nettopp Romania, som fortsatt har en mulighet til å ødelegge EM-drømmen for Sverige.

Men selvsikre svensker er nokså sterke i troen før møtet mellom de to lagene på fredag.

– Kult å slå Romania

– Det blir kult å dra til Bucuresti og slå Romania, sa Sveriges midtbanestjerne Emil Forsberg etter forrige kvalifiseringskamp.

Og nylig lanserte svenskene drakten som landslaget skal bruke i et eventuelt EM.

Det irriterer rumenerne.

Den rumenske avisen Adevaril spør seg om Sverige har tatt avansementet på forskudd.

Ifølge Expressen kaller de Forsbergs utspill for «bisart» og anklager ham for å ha en «rar holdning».

Men framfor alt er det de blågules EM-drakt som provoserer.

– Vi kunne aldri gjort noe slikt, sier presidenten i det rumenske fotballforbundet Răzvan Burleanu.

Visepresident Aurel Ticlenau følger opp:

– Norge er bedre enn Sverige

– Det er utrolig at de gjør dette. Jeg har ikke hastverk. Samholdet det rumenske laget viste mot Norge ... jeg har aldri sett noe lignende. Og Norge har et ungt og talentfullt lag som kommer til å bli en tøff nøtt å knekke for mange lag i framtiden. Jeg synes at Norge har et bedre lag enn Sverige, sier han.

Ifølge Expressen har både Tyskland, Spania, Belgia og Skottland også lansert nye drakter i forkant av neste års mesterskap.

– Dette er normalt, og Adidas (draktleverandøren) slipper alltid nye drakter på denne tiden av året. Det gjelder uansett om vi kommer til EM eller ikke, er svaret fra det svenske fotballforbundet.

Det er to kamper igjen i EM-kvalifiseringen. Spania leder Norges gruppe foran Sverige og Romania.

Selv med tap i Bucuresti har svenskene en god mulighet å komme til EM. De avslutter hjemme i Stockholm mot Færøyene, mens Romania sannsynligvis må slå Spania i Madrid, avhengig av målforskjellen.

Publisert 13. november 2019 20:29