Britisk avis: Premier League starter opp igjen 17. juni

Premier League nærmer seg gjenoppstart.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Mohamed Salah og resten av Premier League-stjernene kan snart være i aksjon igjen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det er normalt pålitelige The Telegraph som melder at Premier League starter opp igjen 17. juni.

Denne datoen tar Aston Villa imot Sheffield United, mens Manchester City møter Arsenal. Det er de to hengekampene som gjenstår for at samtlige lag skal ha spilt 29 kamper.

Det vil muligens spilles en kamp fredag 19., før man får en full runde lørdag 20. juni skriver The Telegraph.

Også Daily Mail og og Daily Mirror skriver at Premier League starter opp igjen for fullt helgen 20.-21. juni.

Saken oppdateres.