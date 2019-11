Reiten og Mjelde leverte i storseier - Chelsea tilbake på tabelltopp

Chelsea med Guro Reiten og Maren Mjelde knuste Birmingham 6-0 borte i den engelske toppdivisjonen for kvinner søndag. Begge noterte seg for målgivende pasning.

Guro Reiten i aksjon for Chelsea tidligere denne sesongen. PAUL CHILDS / Reuters

NTB

Chelsea fikk en pangstart på oppgjøret da sørkoreanske So-Yun Ji etter kun to minutter skrudde et frispark fra 25 meter i en lekker bue over keeper.

Siden hadde gjestene fra London full kontroll på hjemmelaget, og spørsmålet var bare hvor stor seiersmarginen skulle bli. Det stoppet på 6-0, og dermed beholder Chelsea serieledelsen med ett poeng etter at Manchester City satte press med 5-0-seier tidligere på dagen.

Etter søndagens storseier har Chelsea 19 poeng på de sju første kampene, og meget respektable 18-3 i målforskjell. Med seieren tok de samtidig tilbake serieledelsen fra Manchester City. De lyseblå hadde fått låne den noen timer etter 5-0-seier borte mot Bristol City.

Norske Guro Reiten og Maren Mjelde var toneangivende da Chelsea vant 6-0 på bortebane søndag. Her er det avbildet under VM kampen i fotball for kvinner mellom Norge og Nigeria på Stade Auguste-Delaune. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Målgivende fra Reiten og Mjelde

I det 37. minutt rullet Chelsea opp et lekkert angrep som ble avsluttet med at Guro Reiten stakk ballen gjennom til midtstopper Millie Bright, som startet angrepet og fullførte løpet. 26-åringen løftet ballen pent i nettet som om hun skulle vært spiss.

Midtspiss Bethany England viste imidlertid like før pause at hun ikke har tenkt å gi fra seg plassen med det første. Bright vartet opp med en strålende langpasning og England la ballen død på høyrefoten inne i vertenes sekstenmeter, før hun deretter plasserte den forbi en sjanseløs keeper.

Chelsea gikk ut i hundre i andre omgang og la på til 4-0 etter flott kombinasjonsspill foran sekstenmeteren til Birmingham, der Reiten var tredje sist på ballen. Drew Spence kunne enkelt øke, før hun fire minutter seinere la på til 5-0 med hodet.

Etter 63. minutter var det Maren Mjelde sin tur til å notere seg for målgivende pasning. Ute på høyrekanten spilte hun fri England i bakrommet, og alene med keeper gjorde den engelske spissen ingen feil da hun fastsatte sluttresultatet til 6-0.

Leine bidro til seier for norsk Reading-trio

Den norske trioen Lisa-Marie Utland, Kristine Leine og Amalie Eikeland fikk en tøff start borte mot West Ham, men viste styrke med komme tilbake fra 0-2 til 3-2-seier.

Vertene tok ledelsen etter bare fire minutter, og på overtid i første omgang ble oppgaven enda vanskeligere da Rachel Rowe pådro seg rødt kort for Reading.

Med kvarteret igjen tente 23-årige Leine håpet om poeng for gjestene da hun sto på streken og dyttet inn en redusering etter en corner, og minuttet seinere var utligningen en faktum da Brook Chaplen kom alene med keeper.

Få minutter før slutt snudde Jade Moore kampen til 3-2-seier.

Reading ligger på 6.-plass med ti poeng.

Aurora Watten Mikalsen satt på benken for Manchester United da de slo Brighton 4-0.