Tom Nordlie: – Jeg ble bedt om å være litt mer ekstrem enn jeg pleier

I løpet av en uke som Lillestrøm-trener har Tom Nordlie (57) blant annet endret formasjon, fokusert på godt humør og kranglet med motspillere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tom Nordlie har i løpet av den siste uken forsøkt å sette strek over det som har vært. Nå må Lillestrøm vinne over Start for å holde seg i Eliteserien. Foto: Dan P. Neegaard

ÅRÅSEN:

«Guts. Vilje. Råskap».

Det er ordene som møtte Lillestrøm-spillerne på en dørmatte inn til den siste lunsjen sammen før skjebnekampen hvor Lillestrøm skal kjempe mot sitt første nedrykk siden de rykket opp i 1974.

På veggen henger lagbildet fra den gang. To år senere spilte de om seriegull. Vinteren kom tidlig til Østlandet i 1976, og før den avgjørende kampen mot Bryne i midten av oktober var banen dekt av snø. Kun seier var godt nok.

– Jeg husker det godt. Jeg var med og måket banen med faren min dagen før, forteller Tom Nordlie 43 år etter at Per Berg og Tom Lund sikret seriegull.

Igjen er Åråsen-matten dekket av snø. Igjen er kun seier godt nok.

Tirsdag var Åråsen-matten dekket av snø. Lillestrøm-ledelsen lover grønn og fin matte til kampen onsdag. Foto: Dan P. Neegaard

Har ikke gapt over for mye

Denne gang overlater Nordlie måkingen til Lillestrøms banemester Terje Hveding. 57-åringen fokuserer på å lede laget sitt til seier mot Start. Fra det første oppgjøret leder de gule og svarte fra Kristiansand 2–1.

Etter kampen fyrte Nordlie seg opp mot Start-spiss Martin Ramsland som skaffet hjemmelaget straffe og kalte ham for skuespiller.

«Erting» og «glimt i øyet», kaller Nordlie det for i dag. Det siste har vært viktig den drøye uken han har fått som Lillestrøm-trener.

– Poenget er at det gjelder å få folk til å løsne opp litt og kunne by litt på seg selv som trener. Jeg er såpass kravstor på treningsfeltet at en replikk i ny og ne i garderoben og vise at det ikke er så autoritært, tror jeg bare er fint, sier han og legger til:

– Jeg ble bedt om å være litt mer ekstrem enn jeg pleier.

Fakta Dette er Tom Nordlies (57) trenerkarriere på toppnivå

* Skeid (2016-2019): 3 år, 7 måneder

* Avaldsnes (2014-2015): 9 måneder

* Sandnes Ulf (2014): 4 måneder

* Kongsvinger (2011-2012): 1 år, 2 måneder

* Fredrikstad (2009-2010): 5 måneder

* Kongsvinger (2008-2009): 1 år

* Lillestrøm (2006-2008): 1 år, 6 måneder

* Viking (2006): 2 måneder

* Start (2003-2006): 2 år, 7 måneder

* Sandefjord (2001-2003): 2 år, 1 måned

* Vålerenga (1999-2001): 1 år, 2 måneder

* Odd (1997-1999): 2 år, 11 måneder

* Nordlie kom fra Skjetten til Odd i 1997. Kilde: NTB

Les også «Jeg så Start som favoritt. Så dukket Tom Nordlie opp på Åråsen igjen.»

Likevel har han vært opptatt av å ikke gape over for mye.

– Det er ikke sånn at disse spillerne ikke kunne spille fotball. Vi har fått gjort mye, vi kunne gjort mer, men da tror jeg det hadde blitt litt «overload» av informasjon.

En av tingene er å endre formasjon til 4–3–3. Dagen før dagen var treningen lukket for både presse og publikum. Formasjonen skulle terpes, røper Frode Kippe.

– 4–3–3-systemet til Tom er nytt for mange. Så håper vi det fungerer. Vi får i hvert fall i gang noen tankeprosesser, så det er bra.

Kampen mot Start blir Frode Kippes siste, uansett. – Kroppen har vært gjennom nok, sier han. Foto: Dan P. Neegaard

Beskjed til negative supportere

Det er ikke bare spillerne Nordlie har ønsket å ta tak i. To dager før slaget på Åråsen gikk han ut på LSKs egne hjemmesider med følgende beskjed til dem med hjertet i Lillestrøm:

– Det er på tide å legge bort anti-maningen – og heie i stedet, sa han blant annet.

– Det er mye følelser i Lillestrøm. Jeg var her i kvaliken i 1990. Folk gråt da Lillestrøm vant 2–0. Jeg vet det betyr mye. Jeg tror at det å ha publikum i ryggen og holde frustrasjonen litt inne om alt ikke går veien, kan være positivt for spillerne. Det er ikke Kanarifansen jeg tenker på. Jeg tenker på at før i tiden sto alle i dress og slips og sang. Jeg mener at hele stadion må være med, utdyper han til Aftenposten.

Også Kippe har fått med seg det negative ordskiftet rundt klubben den siste perioden.

– Det blir det når du taper fotballkamper. Med den historien klubben har, er det naturlig at det blir litt støy. For min egen del har jeg prøvd å styre unna den biten der. Det negative får de har for seg selv.

Fakta Lillestrøm Sportsklubb Stiftet 2. april 1917 Spiller sine kamper på Åråsen Har vært i øverste divisjon siden 1975. Er med det lengstlevende lag på toppnivå med sine 45 år. Spilt tilsammen 1134 kamper i Eliteserien siden 1975. På de 45 årene har de tatt 1731. Det er nest mest bak Rosenborg. Har de siste 45 årene vært gjennom 24 trenerskifter. Har vunnet serien fire ganger siden opprykket i 1974.

15 millioner på spill

Den harde virkeligheten er uansett at Lillestrøm ikke har vært nærmere et nedrykk siden folk gråt på Åråsen i 1990.

Et eventuelt nedrykk vil ikke kun svi sportslig, men også økonomisk.

– Det viktigste er at man får lavere medier og TV-inntekter enn i Eliteserien. Der kommer vi til å tape mye, sier Robert Lauritsen.

Daglig leder i Lillestrøm Robert Lauritsen varsler en kraftig evaluering av klubbens virksomhet. Foto: Dan P. Neegaard

Han har vært i Lillestrøm de siste tjue årene. De siste fire av dem som daglig leder. I korridorene vil man helst ikke snakke om det mulige nedrykket, men Lauritsen har likevel gjort et regnskap.

– Jeg har en spådom om at vi må spare mellom 10 og 15 millioner neste år ved et nedrykk, sier han.

Denne besparelsen kommer på toppen av det som har vært et negativt år også økonomisk sett for klubben. Det koster å både sparke trener og ikke selge spillere.

– Økonomisk, selv om det er kontroll på det, så leverer vi ikke et bra nok og et ønskelig resultat.

Uansett hvordan kampen mot Start ender, varsler Lauritsen at man nærmest umiddelbart må se på hva som har gått galt både i sport, administrasjon og drift den siste tiden.

– Det er en kraftig evaluering som skal til. Vi må gjøre ting på en annen måte enn hva vi har gjort, sier han.

Men først skal de forsøke å vinne sin første fotballkamp på 13 forsøk.