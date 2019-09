Slik var dramaet i Doha minutt for minutt

I et telt utenfor stadion og i de innerste gangene under de flombelyste tribunene på Al Khalifa Stadium utspilte det seg et drama. Hovedrollen hadde en 19-åring fra Sandnes.

Familien Ingebrigtsen, Jakob, Gjert og Tone forlater Al Khalifa Stadium mens klokken tikker mot midnatt i Doha. Lise Åserud, NTB scanpix

DOHA: Å kvalifisere seg til finalen på 5000 meter skulle gå ganske lett for minst to av de tre brødrene Ingebrigtsen. Lettest skulle Jakob Ingebrigtsen ha det. Det skulle bli en av hans vanskeligere dager på en friidrettsbane. Og det største dramaet utspilte seg ikke på banen, men i det indre av stadion i Doha.

Her er kvelden i kortform.

19.04: Jakob Ingebrigtsen løp inn til en fjerdeplass i det første heatet i 5000 meter kvalifisering uten å anstrenge seg mer enn nødvendig. De fem første var automatisk kvalifisert til finalen.

Jakob Ingebrigtsen løper inn en fjerdeplass i sitt heat og dermed automatisk kvalifisert til finale. Men det hadde skjedd noe underveis som skulle få følger. Lise Åserud, NTB scanpix

19.25: Mediesjef Morten Olsen står i mediesonen blant norske journalister. Han tar et par telefoner og avkrefter ryktet om at det er lagt inn protest på Jakob Ingebrigtsen.

19:35: I neste heat løper hans eldre brødre, Filip og Jakob Ingebrigtsen, så godt at begge kvalifiserer seg til finalen. Tre norske brødre i en 5000 meterfinale i et VM. Historisk.

19:40: Jakob Ingebrigtsen går gjennom mediesonen i teltet. Mediesjef Olsen hadde gitt beskjed om at ingen av Ingebrigtsen-brødrene som kvalifiserte seg kom til å snakke med mediene. Jakob Ingebrigtsen ante lite om det dramaet som skulle komme da han med tommelen opp ropte «godt løp!» til de norske journalistene.

19:35: Filip Ingebrigtsen skynder seg gjennom medienes møteplass med utøverne uten å gi intervjuer. Fortsatt ingenting som tyder på at det er noe i ryktet om at det er lagt inn protest på at han har tråkket over listen et par tre ganger underveis i løpet.

19.41: Eldstebror Henrik Ingebrigtsen bryr seg ikke om at han ikke skulle snakke med mediene. Han prater i vei, er stolt av at han selv har klart å kvalifisere seg, og er stolt av at de er tre brødre i finalen.

20.02: Karsten Warholm stikker kjapt innom etter at han lett har kvalifisert seg til semifinalen på 400 meter hekk.

20.05: Det ble ikke bare med røyken. Det var ild også. Protesten på Jakob Ingebrigtsen var behandlet av juryen. Han var diskvalifisert. NRK som har TV-rettighetene har bedre tilgang på utøvere og ledere, er først ut med nyheten.

20.10: De oppdaterte resultatlistene kommer ut. Jakob Ingebrigtsens navn er strøket.

20.11: Trafikken på norsk nyhetsnettsteder eksploderer. Journalistene som er til stede får plutselig haugevis med henvendelser fra folk de kjenner og knapt kjenner som lurer på hva det er som skjer. Det er liv i leiren og stemningen hektisk.

20.15: Norge leverer inn anke på diskvalifiseringen. De får hjelp alle veier på å levere inn anken. Det kommer et ras av henvendelser til den norske troppen fra regelkyndige mennesker hjemme i Norge. Thor Gjesdal er en av dem som de benytter seg av.

20.30: Appelljuryen som skal behandle den norske anken, setter seg sammen for å studere video og overveie de norske begrunnelsene for at Jakob Ingebrigtsen ikke skal diskvalifiseres. Det handler om at han ble tvunget i ubalanse og at han ikke hadde noen fordel av å tråkke utenfor listen ettersom det hele skjedde før svingen.

Knut Skeie Solberg, pressetalsmann for det norske laget informerte underveis. Lise Åserud, NTB scanpix

20.35: Området hvor journalistene møter utøverne etter konkurransene tømmes både for andre journalister og utøvere. Men et tyvetall norske journalister og fotografer og et par svenske venter. Inne i det indre av Al Khalifa-stadion sitter pappa Gjert Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen og venter på gangen. Inne på et konferanserom diskuterer juryen.

21.24: Talsmann for det norske laget, Knut Skeie Solberg, kommer ut for å fortelle om at det pågår fortsatte forhandlinger. Han slår fast at de norske lederne ved sportssjef Erlend Slokvik i spissen mener at de har en veldig god sak. Journalister er vant til å vente. Tiden blir slått i hjel med uendelig surfing på telefonene og fortelling av gamle journalistanekdoter som de fleste har hørt før.

22.01: Talsmann Solberg kommer ut for å spørre om det er noen som har noe mat. – Jakob er sulten, sier han og det er ikke mer mat inne igjen hvor far og sønn Ingebrigtsen venter på dommen. Han får en enkel kjeks hos Stavanger Aftenblads reporter som han tar med seg.

22.15: Den samme Skeie Solberg forteller nok en gang at han ikke har noe nytt å fortelle. Vi får vite at det er britene som har lagt inn protest. Noe de senere benekter overfor NRK. Solberg forteller at det blir en avgjørelse i løpet av kvelden heller enn natten. Kanskje ett kvarter fra nå.

Pappa Gjert Ingebrigtsen forklarer seg etter at det er klart at anken ble tatt til følge. Til høyre mor til Ingebrigtsen-brødrene, Tone. Til venstre pressetalsmann Knut Skeie Solberg i forbundet. Lise Åserud, NTB scanpix

22.24: Hele det norske laget kommer etter hvert ut. Før de hadde sagt noe som helst var det klart at de hadde positive nyheter. Smil. Der var Jakob Ingebrigtsen, pappa Gjert Ingebrigtsen, mamma Tone Ingebrigtsen, sportssjef Erlend Slokvik og de to mediesjefene Morten Olsen og Knut Skeie Solberg.

– Jeg er lettet over at reglementet innimellom fungerer til fordel for de uskyldige. Jeg følte ikke at jeg gjorde noe galt, sa Jakob Ingebrigtsen foran et samlet norsk pressekorps, sa hovedpersonen. Pappa Gjert gliste om kapp med resten av teamet.

22.30: Sportssjef Erlend Slokvik er sliten, men tydelig lettet og glad over at det ble et slikt utfall av den første saken. 57-åringen fra Furnes tok overgang fra sportssjefstillingen hos skiskytterne til friidrett for ett år siden. Hans VM-debut ble hetere enn forventet på så mange måter.