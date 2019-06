Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum tok seg søndag til finalen i firestjernersturneringen i Ostrava.

Mol og Sørum jakter er dermed kun én kamp unna sin tredje strake seier i en firestjernersturnering. Den norske duoen har nå vunnet 17 kamper på rad etter to turneringsseiere i Brasil og Kina.

I søndagens semifinale gjorde de norske gutta kort prosess med sine russiske motstandere, Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij, og vant to strake sett i den tsjekkiske sanden.

I finalen møter det norske paret hjemmehåpene Ondrej Perusic og David Schweiner. Den spilles senere søndag.

Storspilte

I semifinalen fikk russerne, rangert som nummer elleve i verden, ved et par anledninger to poengs ledelse i starten av første sett, men nordmennene hentet seg inn hver gang, godt hjulpet av gode norske Molblokker. Etter hvert som det første settet skred frem gikk nordmennene fra å ligge under 10–9 til å lede 16–11. Derfra og ut kontrollerte Mol og Sørum settet ut og vant til slutt 21–17.

I andre sett holdt lagene følge til 6-6, men da sa de norske gutta takk for følget og leverte storspill fra øverste hylle. Plutselig var Mol og Sørum tre poeng foran, et forsprang russerne aldri klarte å hente inn. Anders Mol fortsatte å frustrere det russiske paret med sine mange blokker ved nettet og russerne måtte etter hvert innse at slaget om finalebilletten var tapt. Mol og Sørum dro det andre settet i land med 21–15.

Dermed er de norske verdensenerne klare for finale i turneringen i Ostrava. Skulle den norske duoen vinne den tangerer de Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide i antall seiere på verdensserien. Mol/Sørum har vunnet seks turneringer, mens Kvalheim/Maaseide vant syv.

Kvalheim imponert

Kvalheim og Maaseide dominerte International sandvolleyball gjennom hele 90-tallet, og ble verdensmestere i 1994. Dette er det foreløpige eneste VM-gullet Norge har i sandvolleyball.

– For noen år siden trodde jeg helt ærlig at ingen norske lag skulle ta rekorden til meg og Bjørn på veldig lang tid, så dukker Mol og Sørum plutselig opp og spiller fletta av verdenseliten. Det er utrolig imponerende, sier Jan Kvalheim i en pressemelding fra Norges Volleyballforbund.

– Jeg er sikker på at Anders og Christian tar både vår rekord og andres rekorder de neste årene. Det er veldig morsomt å følge med og heie dette frem, Kvalheim videre.

De norske gutta ble klare for semifinalen etter å ha slått tyske Julius Thole og Clemens Wickler i kvartfinalen lørdag.

Tidligere lørdag slo Mol og Sørum canadiske Sam Pedlow og Sam Schachter i to strake sett i åttendedelsfinalen. Dit tok de seg med to seire i gruppespillet tidligere i uken. Tirsdag denne uken kom for øvrig beskjeden om at nordmennene topper seedingen til VM i Hamburg i juli.

(©NTB)