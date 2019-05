Casper Ruud imponerte Tennis-Norge. Motstander Roger Federer hadde mange godord etter kampen.

Casper Ruud – Roger Federer 3-6, 1-6, 6–7 (8–10)

PARIS: Mens Casper Ruud gikk fra singlekamp mot en verdensstjerne til doublekamp på Roland-Garros, uten at han fikk tid til pressen mellom slagene, kunne verdenstreer Federer stille på pressekonferanse i kjent stil.

Interessen for mannen som har vunnet her én gang tidligere, og ytterligere 19 Grand Slam-titler, er stor. Han svarte på spørsmål om sin motstander Ruud, som er 17 år yngre.

– Han blir lett topp 50 i verden, og snart er han topp 20, sier mannen som selv har herjet i over 300 uker som verdensener i sin karriere.

Ruud (nummer 63) vil være på 50-tallet allerede mandag. Da blir en ny ranking presentert.

Fikk mye ros

Etter 3–0-seieren mot Ruud skrøt legenden av en utøver som har den etiske ryggraden i orden,r fair, ikke skryter og i perioder vartet opp med storspill.

– Sånne typer er det lett å like.

Selv var ikke Federer nervøs før dette møtet, for han og teamet hadde gjort sine forberedelser. Derfor visste sveitseren noe av det Ruud ville komme med, men ikke alt.

– Jeg likte mye av hans spill, sa mannen som svarte både lenge og vel på podiet. Han så ikke på klokken for å bli fort ferdig, men svarte utfyllende på engelsk, deretter på fransk og så høytysk.

Ruud typisk norsk

Federer brukte ordene typisk norsk om nordmannen, i alle fall trodde han at Ruud var slik. Ingen skrytepave, men en seriøs idrettsutøver som kan bli stor.

– Det var tøft, sier Federer, som ble presset hardt i tredje sett. Da gjorde han også feil fordi unge Ruud ble varm i trøyen og viste storspill ved å plassere den gule ballen i krysset, sette inn serveess, og sende ballen motsatt vei av sin motstander.

At det også ble tre baller som gikk retning publikum, er til å leve med.

– Har du noen råd til ham?

– Han må bare bli mer erfaren. Det viktigste er hva slags folk han omgir seg med. Nå får han være i garderoben med de store gutta og se hvordan de forbereder seg. Det betyr mye.

Tennis-Norge er overveldet

Det som imponerte ekspertene mest, er hodet til Ruud.

– Enhver annen 20-åring ville vært skitnervøs, men Casper er helt kald i hodet. Han går ut på centercourten for å spille mot verdens beste spiller, og han var nær på å få et fjerdesett. Da kunne alt ha skjedd.

Jan Frode Andersen, som i mange år var Norges nest beste tennisspiller etter Christian Ruud, vet hva det vil si å spille i French Open. Han kom selv til 2. runde som best, og selv om han aldri kom til de største banene, vet han mye om presset.

– Casper har total mangel på sceneskrekk. Han går ut på en fullstappet arena med 10.000 mennesker. Jeg er så imponert.

«Aaaaah», hørtes blant tilskuerne da Ruud satte sine perler. Et flertall støttet ikonet Roger Federer. Nordmennene vartet opp med «Kom igjen Casper, kom igjen.»

I stadig utvikling

Mange mener at Ruud har lært mye bare på det siste året og ikke minst da han kom inn på Rafael Nadal-akademiet på Mallorca.

– Casper har fått unik læring, fordi han kan trene med et team som har spisskompetanse, mener Jan Frode Andersen.

Olympiatoppens Marit Breivik fulgte nøye med på unggutten som kan berike den norske OL-troppen til Tokyo, der Ruud kanskje kommer til å møte Federer igjen. Hvem vet? Eller blir det kamp allerede i Wimbledon, med et underlag av gress? Det er imidlertid ikke bæringen så veldig begeistret for. Grus er hans spesiale.

– Det var spesielt flott å se fighten i tredje sett. For Casper ble dette mye læring og særdeles god erfaring å ta med til videre trening. Det er lovende for fremtidig utvikling, sier sommersjefen, som vet hva det vil si å føre et lag til topps. Men i motsetning til håndball, som ikke har så stor utbredelse internasjonalt, spilles tennis i 205 nasjoner og stater.

For Tennis-Norge og alle som er glad i denne idretten, er Casper Ruud som en eventyrgutt.

– Jeg fatter ikke at det har gått så fort fra jeg så Christian samle inn baller til ham på Snarøya tennisklubb, sier Jon-Erik Ross.

Han jobbet i Norges Tennisforbund i 25 år og var selv seks år på landslaget. Nå lar pensjonisten, som også bor på Snarøya, seg forføre av unge Ruuds modne vesen.

Selv møtte han Björn Borg i sin karriere, men det førte ikke til så mye oppstyr den gangen.

Med Ruud derimot venter han at tennisfeberen vil vokse i Norge.

– Det er ingen som spiller så hurtig som Federer. Han står høyt i banen og er drepende når motstanderen returnerer korte baller.

Ross mener at Caspers feilprosent ble litt for høy i de to første settene, men at han i tredje sett fikk litt bedre tid.

– Det å møte Federer på og utenfor banen, er ikke alle forunt. Dette er bare starten på en stor tenniskarriere.

Fikk se tennis i verdensklasse

Det samme sier Jarl Bibow, som har vært med på å gi ut en tennisbok.

– Casper spilte i lange perioder opp mot sitt beste i en for ham ny situasjon. Han møtte imidlertid en motstander som viste at han fortsatt kan spille tennis i verdensklasse.

– Måten Casper kom tilbake på i tredje sett er bare helt utrolig. I mange ballvekslinger spilte han jevnt med tidenes beste. Jeg garanterer mange jubelopplevelser i fremtiden med en nordmann i hovedrollen.