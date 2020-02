TV 2s etterfølger gir én garanti som vil glede fotballfansen

Flere norske Premier League-supportere er spente på hva som skjer når TV 2 må gi slipp på rettighetene til å vise engelsk toppfotball fra høsten 2022.

Redakssjonsjef i Viasport Sjur Molven, Jan Åge Fjortøft, Daniel Høglund, programssjef i NENT-gruppen i Norge Christian Ramberg og sportssjef i NENT-gruppen i Norge Cecilia Gave feiret rettighetsseieren med marsipankake. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Jeg er 100 prosent sikker på at vi kommer til å levere, sier sportssjef i NENT-gruppen avdeling Norge Cecilia Gave fra scenen i selskapets lokaler.

Bak henne lyser Premier League-logoen opp lokalet på storskjerm. Om litt skal hun skjære opp kaken med påskriften «Premier League 2022–2028».

Det er nå klart at Nent Group tar over rettighetene fra 2022/2023-sesongen. TV 2 har vist Premier League siden høsten 2010, men må nå finne seg i at en av konkurrentene får de ettertraktede rettighetene.

Supporterne håper på flere kamper

Flere av Premier League-supporterne vi har snakket med, roser jobben TV 2 har gjort. De føler seg også trygge på at Nent kommer til å levere når første spark tas høsten 2022.

Det er imidlertid flere ting rundt Nent-seieren som skaper spenning. Dag Langerød er redaktør i Manchester Uniteds supporterside United.no.

– Jeg er spent på om de skal ha alle kampene selv eller fordele og selge dem videre. Vi som forbrukere ønsker å se alle kamper. Det er frustrerende at vi i 2020 ikke får gjort det.

Med det siste sikter United.no-redaktøren til at Premier League har bestemt at rettighetshaverne kun kan vise én kamp av alle som starter samtidig. Seernes frustrasjon er til tider gått utover TV 2, som bare har måttet føye seg etter Premier Leagues regler.

Roar Myrvang er leder i Arsenal Norway og håper at Nent har klart å sette press på Premier League med tanke på dette.

– Om de har gjort det, kommer det applaus herfra. Som Arsenal-fan er jeg heldig og får sett det meste. Fans av mindre klubber sliter sånn sett. Da tvinges de fort ut i ulovlige løsninger.

Nents sportssjef Cecilia Gave sier det er for tidlig å si noe om hvorvidt man får vist flere kamper lørdag 16.00.

– Det er altfor tidlig å uttale oss om. Det har vi ikke detaljer rundt i dag, sier hun men understreker at det i hvert fall ikke vil bli færre Premier League-kamper for det norske publikummet.

Ønsker ikke å si noe om pris

Gave ønsker heller ikke å komme med detaljer om pris, men sier at alle kampene Nent får vise, vil være tilgjengelige på Viaplay.

Nents kommunikasjonsdirektør Tobias Gyhlénius forteller til VG at seerne ikke behøver å frykte noe prissjokk.

– Vi kommer til å gjøre rettighetene så bredt tilgjengelig som mulig. Det går ikke an å ha sjokkhøy prisoppgang. Det vil ødelegge markedet. Man må finne en balanse i dette. Selvsagt finnes det en interesse for Premier League og sport, men vi kan ikke øke prisene for mye. Det vil ikke kundene akseptere, sier Gyhlénius til VG.

Tror prisen øker litt

Arve Hjelseth ved NTNU er idrettssosiolog og førsteamanuensis. Han har forsket mye på kommersialisering av idrett og tror Nent vil stole på forbrukernes betalingsvilje når Premier League-flyttes til deres kanaler.

– De kan nok minst ta den prisen TV 2 har tatt, sier Hjelseth.

Han tipper at prisen øker litt, men tviler på at det blir spesielt mye. Nent må bare finne den prisen som maksimerer inntjeningen.

Forskeren er også usikker på hvor store forskjellene på selve produktet blir.

– Det har vært tendenser til ramaskrik hver gang slike rettigheter har skiftet. Kompetansen flytter seg også over. Det er kanskje mange som synes studiosendingene til TV 2 er bedre enn Viasats, sier Hjelseth.

Han mener kompetansen hos flere TV 2-ansatte vil være attraktiv for Nent når de går i gang med sine Premier League-sendinger.

Arve Hjelseth har vært førsteamanuensis i idrettssosiologi siden 2008. Foto: NTNU

Roser TV 2s arbeid

Tore Hansen er daglig leder i Liverpools norske supporterklubb og håper Viasat henter inspirasjon fra TV 2s sendinger rent redaksjonelt.

– Jeg synes TV 2 har slått dem der til nå. Viasats sendinger kunne vært både fyldigere og bredere. Det sendes flere Premier League-kamper (enn Champions League kamper, som Viasat viser, jou.anm..), så TV 2 har hatt mer å spille på, men jeg synes likevel Viasat har litt å gå på.

Gave i Nent er enig i at de overtar en rettighet som er blitt håndtert på en god måte.

– Det er klart at vi er veldig stolte over at vi kan forvalte disse rettighetene. Det er andre som har gjort et fantastisk arbeid før oss. Det er ydmykheten. Jeg kjenner at vi skal kunne ta vare på rettigheten og utvikle den.

Fra venstre: Roar Myrvang i Arsenal Norway, Dag Langerød i United.no og Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb. Foto: Privat / United.no / Liverpool.no

Håper de står løpet ut

Til høsten vil TV 2 ha vist Premier League i ti år. Langerød i United.no håper ikke torsdagens tap fører til endringer i ressursbruken.

– I min logikk ville det vært naturlig å begynne å tenke fremover når man mistet en slik rettighet. Da må man kanskje forvalte ressurser på en annen måte. Jeg håper de fortsetter å være så gode som de er og at vi ikke ser en ressursendring.

Tidligere torsdag understreket både TV 2s kommentator Øyvind Alsaker og ekspert Erik Thorstvedt at det nå er viktig at man «står løpet ut».

Også Myrvang i Arsenal Norway er godt fornøyd med jobben TV 2 har gjort.

– De har gjort en fin jobb. Jeg var veldig glad i Canal+ og syntes det var trist da de mistet rettighetene (i 2010). Det kom folk etter dem som tok opp hansken og det skjer sikkert nå etter TV 2 også.

