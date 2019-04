Brann-speaker Remi André Taule må for første gang på ti år melde sykdomsforfall til speakerjobben på Stadion.

Mandag kveld møter Brann Vålerenga til seriekamp hjemme på Stadion. Men det trofaste publikummet vil ikke få høre den vanlige stemmen på høyttaleranlegget.

Den ordinære speakeren, Remi André Taule, er nemlig sykmeldt. I hans sted kommer Thomas Anthun Nielsen, som også tidligere har vært ferievikar.

Taule er også kjent som hyppig deltaker i BTs podkast Ballspark.

– Vil være åpen

Taule skriver selv om årsaken i en statusoppdatering på Facebook søndag kveld:

«Midt i påskeferien, natt til onsdag i Bavallen på Voss, fikk jeg et akutt hjerteinfarkt. Min kjære skjønte heldigvis hva som var i ferd med å skje og fikk meg i bilen til Voss legevakt forholdsvis raskt. Det kan ha vært ekstremt viktig», skriver Taule.

BT har vært i kontakt med Taule, og har fått tillatelse til å dele budskapet fra Brann-speakeren. Han gir tre grunner til at han forteller om hjerteinfarktet:

«1. Jeg ønsker å være åpen om det som har skjedd med meg. Målet med det er utelukkende å trigge at andre blir ekstra oppmerksom på sin egen helse og kanskje tar forhåndsregler/grep dersom det er behov for det.

2. Jeg ønsker å hylle de som har behandlet meg i løpet av denne uken. Vi har verdens beste spesialister og helsepersonell, i verdens beste by!

3. Jeg ønsker også å informere om hvorfor dere kommer til å høre en annen stemme enn min på Brann Stadion en periode fremover.»

EDUARDO «DODDO» ANDERSEN (selfie)

– Sjekk hjertet!

Taule oppfordrer alle til å være oppmerksomme på symptomer og sjekke hjertet om de har mistanke om at noe kan være galt. Selv fikk han infarktet som 43-åring, men han forteller at det har vært en viss historie med hjerteproblemer i familien.

«Jeg vil oppfordre alle som har hatt dette i familien eller om man føler at man kanskje ikke har levd det sunneste livet, om å ta en sjekk. [...] Hadde jeg kunne skrudd tiden tilbake, så skulle jeg gjort det. Sjekket hjertet mitt. Det er for seint nå. Men jeg håper at jeg kan bidra til at andre gjør det jeg ikke gjorde», skriver han.

Taule hyller også helsevesenet, som gjorde alt rett da uhellet var ute. På Voss legevakt sto de klare til å ta EKG. Deretter ble han fraktet med blålys til Haukeland, der operasjonen ble satt i gang umiddelbart. Der ble den tette blodåren åpnet, gjennom et stikk i armen, ballonger og et rør som ble ført opp til hjertet.

«Helt utrolig hva de kan gjøre og hvilken kompetanse de har på dette her i vår egen by!» skriver Taule.

Ser kamp på sykehuset

Han er ved godt mot, men innser at det må rehabilitering og en viss livsstilsendring til nå.

«Det går også fint an å leve med denne skaden. Men det krever mer mosjon, mer sunt kosthold samt en lengre periode med rehab. Men det skal jeg klare. Jeg er veldig motivert for å vise at man kan leve et godt liv, selv om hjertet har fått seg en skikkelig smell», skriver Taule.

Han ligger fortsatt på Haraldsplass sykehus i Bergen, og må se Brann-Vålerenga fra sykesengen.

«Jeg håper å være tilbake til 16. mai, men må selvsagt se an helsen og ikke ta noen sjanser. Det blir veldig rart å være hjemme mandag. Og den aller største utfordringen blir jo å se kampen på TV – UTEN å ase seg opp. Der snakker vi utfordring!» skriver han.