– Dette kan vi ikke akseptere. Det er jo skremselspropaganda.

I uke 11, før sesongstart i Eliteserien, avholdt Norges Fotballforbund (NFF) et sikkerhets- og arrangementsseminaret i Oslo. Til stede var blant annet politi, brannvesen og representanter fra klubbene i Eliteserien.

Tom Smith var en av foredragsholderne. Han har skrevet en rapport for UEFA angående farene ved pyroteknikk, og var leid inn av NFF for å snakke om temaet.

Men nå får foredraget sterk kritikk. Årsaken er at bildene som ble brukt for å advare mot pyroteknikk, viser noe helt annet enn pyroskader.

– Jeg brukte et par timer den helgen på å finne ut hvor bildene kom fra. Det var ikke vanskelig å finne den opprinnelige kilden til to av de tre bildene ved hjelp av et Google-søk, sier Bjørnar Posse Sandboe.

Han er ressursperson i Norsk Supporterallianse (NSA), og har bakgrunn fra fotografi. Han har skrevet flere kritiske innlegg om foredraget på NSAs nettside.

Norsk Supporterallianse

Bildene

Det ene bildet som ble brukt under foredraget, var av en hånd med store skader. Bildet brukte også Smith i sin UEFA-rapport fra november 2016, om farene ved pyroteknikk. I rapporten står dette om bildet:

«De følgende bildene er blitt funnet på internett og er illustrative for typer skader påført av fyrverkeri etter vår erfaring. Likevel kan vi ikke stå inne for at alle bildene av skadene er som beskrevet, eller faktisk kommer av en funksjonsfeil eller misbruk av fyrverkeri.»

Et annet bilde som ble brukt, var av Roxanno Winklaar. Han skadet overkroppen etter å ha blitt utsatt for et angrep på nyttårsaften i 2015, da lokale ungdommer plantet en hjemmelaget fyrverkeri-bombe i bilen hans. Det var den nederlandske avisen AD som skrev artikkelen med bildet av Winklaar tilbake i 2015.

– Dette har virkelig ikke noe som helst å gjøre med pyrobruk på norske tribuner, sier Sandboe.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Bilde fra sykehus i Venezuela

Det tredje bildet, av en øyenskade, sporet Sandboe tilbake til Wikipedia Commons (gratis bildetjeneste på internett).

– Bildet stammet fra et sykehus i Venezuela og ble tatt i 2010. Dette er tatt helt ut av sammenheng, sier Sandboe, og fortsetter:

– Og med tanke på bildet av den ødelagte hånden, hadde han ikke tatt med i presentasjonen at han fant det på internett uten å garantere at det hadde noe som helst med pyro å gjøre, slik det sto i rapporten, forklarer Sandboe.

Dag Henning Borg

– Skremselspropaganda

Han sier dette om foredraget:

– Dette kan vi ikke akseptere. Det er jo skremselspropaganda. Vi fikk ikke forklart noe hensikt, men det virker jo som at NFF gjennom dette foredraget ønsker å skremme supportere, politi, brannvesen og klubber til å ikke drive med pyroteknikk, legger han til.

Han får støtte av supporterkoordinator i Strømsgodset, Dag Henning Borg. Han var selv til stede under foredraget.

– Jeg var overrasket over hvor lite nyansert det var. Det fremsto mer som skremselspropaganda med tanke på de bildene som ble vist frem, sier Borg.

Han spurte selv Smith om å få kildene til bildene som ble presentert.

– Da fikk jeg kun svar om at det var UEFAs eiendom, og at han ikke kunne oppgi kilden. Da ble jeg vanvittig skuffet, og jeg merket at han ble stresset. Jeg har jo lært at man skal være kildekritisk i Norge, sier Borg.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Vi har vært i kontakt med Dr. Tom Smith gjentatte ganger uten å få svar. Til VG svarer Smith dette på den generelle kritikken han har fått for billedbruken.

– Som rapporten klart uttrykker, er noen av bildene illustrasjoner av skader som jeg har sett mens jeg har jobbet som ekspertvitne i den britiske retten. Men disse bildene er ilagt restriksjoner og kan ikke brukes, skriver han til avisen.

Smith poengterer overfor VG at skadene fra pyroteknikk er like uansett hvor de oppstår, og at det er nok av bilder som illustrerer den «destruktive kraften pyroteknikk har på stadion».

Han gjentar rapporten og seminarets konklusjon: «Ingenting fjerner det faktum at pyroteknikk ikke hører hjemme på en fotballarena».

Den nederlandske journalisten: – Vi er sjokkert

Den nederlandske journalisten bak artikkelen om Winklaar, Carel van der Welden, sier at han og fotograf Sanne Donders er sjokkert over Smiths bruk av bildet.

– Dette er Sanne Donders bilde, som hun tok i forbindelse med artikkelen jeg skrev om Roxanno. Jeg har snakket med henne, og hun er trist over at han har brukt dette bildet uten tillatelse fra henne. Han har verken tatt kontakt med meg, Sanne eller Roxanno selv. Det er svært overraskende. Vi var sjokkert da vi hørte om dette, svarer van der Welden.

Han er overrasket over at bildet av Winklaar er brukt i sammenheng med pyroteknikk på fotballkamper.

– Denne ulykken var et resultat av unge kriminelle som laget en bombe av sammensatte kinaputter, og brukte bensin til å tenne den på. Det har ingenting med pyrobruk på fotballkamper å gjøre. Dette er et galt eksempel å bruke, noe som er overraskende når man ønsker å være en troverdig person med en troverdig historie, mener han.

– Dersom bildene er tatt ut av sammenheng, er det beklagelig

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik, sier dette om hvorfor NFF valgte å leie inn Smith til å holde foredrag på sikkerhetsseminaret.

– Tom Smith er en anerkjent ekspert på dette fagfeltet, og brukes blant annet av UEFA. Vi mener at dette foredraget var svært relevant for vårt tema på seminaret, nemlig om faren ved bruk av pyroteknisk materiell, sier Haavik.

Om bruken av de tre nevnte bildene i presentasjonen, sier Haavik følgende:

– Det var mange bilder og videoer i presentasjonen, og vi kan ikke erindre hvorvidt de aktuelle bildene ble brukt som eksempel på skader ved pyroteknikk eller generelle brannskader. Dersom disse bildene er tatt ut av sammenheng, er det beklagelig. Det må nesten Smith selv svare for, sier han.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Sandboe og Borg beskriver dette som skremmelsespropaganda, hva tenker dere om det?

– Vi må erkjenne at vi har en litt annen inngang til denne problematikken enn NSA. Sikkerheten for publikum er det viktigste for NFF. Farene ved bruk av pyroteknisk material er godt dokumentert, det er en grunn til at det er totalforbud i resten av Europa. Vi har en unntaksadgang, men da på strenge vilkår for å sikre både barn og voksne på fotballkamp, svarer Haavik og fortsetter:

– Det er nok flere tilskuere som også kunne tenkt seg et totalforbud i Norge. NFF har opp gjennom årene fått flere henvendelser, ofte fra foreldre, som har reagert på at de og barna ufrivillig har opplevd å puste i røyk på tribunen, sier Haavik.

Etter å ha blitt informert om at det ene bildet i presentasjonen til Smith er brukt uten tillatelse, svarer Haavik følgende på SMS:

– Hvilke bilder han har lov til å bruke eller ikke, er et spørsmål han må svare for.