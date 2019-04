David de Gea hadde en ny, svak kamp da United tapte 0–2 for byrival City på Old Trafford. FOTO: CARL RECINE / Reuters

United-keeperen slaktes etter ny blemme: – Han koster dem poeng

Manchester United-keeper David de Gea får hard kritikk etter at byrival City vant 2–0 over de røde djevlene på Old Trafford.