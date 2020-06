Tennisstjerner vender ryggen til Djokovic. Nå har verdenseneren testet positivt for korona.

En rekke tennisstjerner er kritiske til Novak Djokovic (33) etter at serberen arrangerte kontroversiell tennisturnering. Nå har han og fem andre personer fått påvist koronaviruset.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Novak Djokovic (i rødt) får skarp kritikk etter å ha arrangert en turnering uten smittevernregler. Nå har serberen og flere profiler testet positivt for koronaviruset, blant annet bulgarske Grigor Dimitrov (i midten). Foto: MARKO DJURICA / X01390

Novak Djokovic er rangert som verdens beste tennisspiller og er en levende legende innenfor sporten. Han er spilleren med tredje flest Grand Slam-titler (17), kun slått av Roger Federer (20) og Rafael Nadal (19).

Men med Djokovic følger også en del kontroverser. Tirsdag bekreftet Djokovic at han selv har testet positivt for viruset, i likhet med sin kone Jelena. Han testet positivt for koronaviruset etter å ha arrangert en tennisturnering uten smittevern.

– Jeg er veldig lei meg for hvert eneste tilfelle av infeksjon. Jeg håper ikke at det vil gjøre helsetilstanden komplisert for noen og at det vil gå bra med alle. Jeg vil holde meg i isolasjon de neste 14 dagene, sier Djokovic ifølge Reuters.

Mot vaksinering

Han har tidligere havnet i trøbbel da han i 2016 gikk ut og mente at menn burde tjene mer penger enn kvinner innenfor tennis.

Djokovic fikk også kritikk etter at han uttalte at han var imot vaksinering mot koronaviruset.

– Personlig er jeg imot vaksinering og jeg vil ikke at noen skal bli vaksinert for å kunne reise, sa han ifølge NTB.

Utspillet skapte flere reaksjoner, også i hjemlandet. Serbias epidemiolog Predrag Kon var bekymret for at dette ville påvirke deler av Serbias befolkning. Djokovic er Serbias største idrettsstjerne og et forbilde for mange.

– Som en av Djokovics mest lojale supportere skulle jeg ønske jeg hadde muligheten til å forklare viktigheten, og det utrolige bidraget immunisering gjør for befolkningens helse, sa Kon ifølge engelske Independent.

Les også Festende tennisstjerner avslørt i video

Verdens beste tennisspiller, Novak Djokovic, møter massiv kritikk etter å ha arrangert en turnering uten smittevernregler og med fulle tribuner. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Smittespredning på turnering

Det hele har toppet seg de siste dagene. Tennis har som andre idretter hatt pause under koronapandemien. ATP touren skal etter planen starte i midten av august.

For å komme i form til ATP-starten arrangeres en rekke oppvisningsturneringer verden over. Djokovic står bak Adria Tour. Der skal spillerne konkurrere i delturneringer i flere ulike land på Balkan mellom 12. juni og 5. juli.

Les også Topptennisen utsatt til august – Casper Ruud mister hele grussesongen

Men søndag kom nyheten om at bulgarske Grigor Dimitrov har testet positivt for koronaviruset. Dimitrov trakk seg etter første sett i semifinalen mot kroatiske Borna Coric, på grunn av at han følte seg uvel. Finalen ble dermed avlyst.

Nyheten sprakk i kjølvannet av en hendelse på en nattklubb i Beograd en uke tidligere. I en video som sirkulerer på sosiale medier kan man se Dimitrov, Djokovic, Coric og flere andre tennisprofiler danse, synge og feste i bar overkropp.

Coric og hans trener Kristijan Groh har også testet positivt på Covid-19 under turneringen. Det samme har Djokovic’ fysiske trener, Marco Panichi, i tillegg til den serbiske spilleren Victor Triocki.

Grigor Dimitrov (t.h.) og Borna Coric (t.v.) har begge testet positivt for koronaviruset. Foto: Zvonko Kucelin / AP

Tennisstjerner raser

Smittespredningen har ført til at en rekke tennisprofiler offentlig har gått ut og kritisert Djokovic. Flere reagerer på at selve arrangementet til Djokovic ikke følger smittevernregler.

– Jeg synes han er et dårlig forbilde. For å si det sånn, så mener jeg at du ikke skal ha spillere som fester og danser oppå hverandre. Han burde føle seg ansvarlig for arrangementet og hvordan ting har utviklet seg, sier Dan Evans til BBC, som er den høyest rankede britiske tennisspilleren.

Det var fulle tribuner mens Djokovic og de andre tennisstjernene spilte Adria Tour i Beograd. Her er serberen avbildet i kampen mot Viktor Troicki. Sistnevnte har testet positivt for koronaviruset. Foto: MARKO DJURICA / X01390

I disse dager arrangeres britenes oppvisningsturnering «Battle of Britain», som går uten publikum. Den britiske tennislegenden Andy Murray har også uttrykt sin bekymring.

– Med tanke på hva som har skjedd, ser det ikke bra ut, sa Murray ifølge The Guardian.

Australske Nick Kyrgios, som er velkjent for sine friske uttalelser, valgte en litt mer direkte melding til Djokovic.

– Idiotisk avgjørelse å gjennomføre denne «utstillingen». God bedring gutter, men dette er hva som skjer når dere ikke følger noen protokoller. Dette er ingen spøk, skriver han på Twitter.

Den australske tennisprofilen, Nick Kyrgios, er blant dem som kritiserer Djokovic etter Adria Tour. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Ruud: – Det er litt skummelt

I et intervju med Eurosport reagerer også vår egen Casper Ruud på det som har hendt i Djokovic’ turnering.

– Jeg tenker at det er litt skummelt egentlig. På en måte så er ikke tennis en sport med mye nærkontakt. Men det er jo det at man holder i de samme ballene og takker for kampen, som gjør at man kommer litt borti hverandre, sier Ruud.

Les også Casper Ruud innfridde favorittstemplet i helnorsk turnering

Norges beste tennisspiller, Casper Ruud, er kritisk til Djokovic’ turnering. Foto: Tore Meek

Sverre Krogh Sundbø, som har kommentert kamper i Adria Tour for Eurosport, er også svært kritisk.

– Jeg synes det er veldig korttenkt. Men man må huske at de har en annen tilnærming til Covid-19 i denne regionen sammenlignet med vest i Europa. Novak Djokovic er blant annet imot bruk av vaksine, og er en av dem som kanskje ikke tar viruset så alvorlig, sier Sundbø.