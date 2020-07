En perle og et straffespark sikret Åsane seier i lokaloppgjøret

BT fulgte kampen direkte.

Publisert Publisert: 6. juli 2020 16:55 Oppdatert: 6. juli 2020 20:01

TETT: Oppgjøret mellom Øygarden og Åsane var tett, men gjestene var mest effektive. Foto: Ørjan Deisz

Senai Hagos og Henrik Udahl ble kampens målscorere, og sikret Åsane sesongens første poeng. Hagos kom seg fri til venstre i boksen og curlet inn 0–1 etter 68 minutter. På overtid satte Udahl en straffe i mål, måtte ta den på nytt og satte ballen i mål igjen.

Øygarden var nære på like før pause da Andreas Fantoft fyrte et langskudd i stolpen, men klarte ikke å sette ballen i mål. Dermed står laget fra Ågotnes uten poeng etter to kamper.