Tennisstjerne røper støttemelding fra hertuginnen etter psykisk knekk

Naomi Osaka (23) slet med sin mentale helse og valgte å trekke seg fra French Open. Nå forteller hun at flere profilerte personer har sendt meldinger privat.

STØTTE: Meghan Markle er en av flere som har sendt melding til Naomi Osaka. Foto: PA/AFP

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg ønsker å takke alle som har støttet meg. Det er for mange til å navngi alle, men jeg vil starte med familie og venner, som har vært utrolige. Det er ingenting som er viktigere enn de relasjonene, skriver Osaka i et innlegg i Time Magazines OL-preview.

Osaka har tidligere deltatt i podkasten til hertugen og hertuginnen. Meghan Markle er ivrig tennisentusiast og har vært til stede på både Wimbledon og US Open. Hun er også i nær omgangskrets med tennisstjernen Serena Williams.

– Jeg ønsker også å gi en offentlig takk til de som har støttet, oppmuntret og delt vennlige ord, som Michelle Obama, Michael Phelps, Steph Curry, Novak Djokovic, Meghan Markle, for å nevne noen.

TENNISENTUSIAST: Meghan Markle under finalekampen mellom Serena Williams og Bianca Andreescu i US Open 2019. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Osaka ber samtidig om at utøvere som går gjennom en tøff periode bør kunne droppe å stille til intervjuer med mediene.

– Det kan være stunder for oss alle hvor vi håndterer ulike situasjoner og utfordringer som ikke er kjent. Alle mennesker går gjennom noe fra tid til annen.

Osaka sa før French Open at hun ikke ville snakke med media under turneringen fordi hun av og til var ukomfortabel med det og at det gikk utover prestasjonene hennes på banen.

Etter at hun tok seg videre fra første runde i Paris ble hun bøtelagt om lag 130 000 norske kroner for å ikke stille til intervjuene.

Osaka har ikke spilt tennis siden Paris og var dermed heller ikke med i Wimbledon. Hun er ventet å gjøre comeback i OL hvor hun skal representere hjemlandet Japan.

Publisert Publisert: 10. juli 2021 04:11