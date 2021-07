Van Dijk ydmyket i skadecomebacket

(Liverpool - Hertha Berlin 3–4) Virgil van Dijk har vært ute med en skade i kneet siden oktober 2020. Torsdag var han tilbake på banen for Merseyside-klubben og ble ydmyket av tidligere Manchester City-spiller Stevan Jovetić.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Før kampen meldte Liverpool-trener Jürgen Klopp at van Dijk skulle få 20 minutter spilletid, og som bestilt entret stopperkjempen gressmatten da klokken tikket 68 minutter.

– For 285 dager siden begynte jeg på en reise tilbake mot å spille fotball igjen. Det er vanskelig å uttrykke hvordan jeg har det nå, men det er viktig for meg å si at jeg føler meg velsignet for å ha fått støtte fra så mange utrolige mennesker, skriver nederlenderen på Twitter etter kampen.

Inn kom også Joe Gomez, som han vært ute siden Premier League-kampen mot Manchester City åttende november 2020.

Liverpools nederlandske midtstopper måtte forlate banen i Merseyside-derbyet i oktober etter kun syv minutter, etter et ublidt møte med Everton-keeper Jordan Pickford.

Nederlenderen startet treningskampen torsdag på benken, og måtte se store deler av den fartsfylte kampen fra sidelinjen. Berlin-laget gikk raskt opp i ledelsen med både ett og to mål av Santiago Ascacibar og Suat Serdar.

Liverpool fikk opp dampen mot slutten av førsteomgangen, og utlignet etter mål av Sadio Mané og Takumi Minamino.

Tidligere Manchester City- og Inter-spiller Stevan Jovetić satte inn det tredje målet for Hertha Berlin, 20 minutter inn i andreomgangen.

Spissen scoret sitt andre, og doblet ledelsen 15 minutter senere, da han rundlurte van Dijk i skadecomebacket, og satte ballen lekent i mål.

Liverpool-angriper Alex Oxlade-Chamberlain pyntet på resultatet for «hjemmelaget», da det sto igjen to minutter av full tid, med en kanonkule av et skudd.

TILBAKE: Virgil van Dijk var tilbake på banen for første gang siden oktober 2020 under treningskampen mot Hertha Berlin torsdag. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Merseyside-klubben ble skadelidende forrige sesong uten van Dijk, men med fem strake seiere på slutten av sesongen berget de en tredjeplass bak Manchester City og Manchester United.

– I og rundt laget utgjør han en enorm forskjell for oss, sier Liverpool-back Trent Alexander-Arnold til Liverpoolfc.com og utdyper:

– Fantastisk fyr, fantastisk spiller. Men innvirkningen han har på oss er enorm. Han vet hvilken rolle han har i laget som leder, og som en av kapteinene.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 22:09 Oppdatert: 29. juli 2021 23:10