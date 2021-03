Alexander Bonsaksen blir hofteoperert nå - mister ishockey-VM for Norge

Ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen (34) må få operert begge hoftene og mister dermed VM om to måneder.

HOFTEFESTE: Ishockeylandslagets VM-veteran Alexander Bonsaksen forbereder seg på dobbelt hofteoperasjon, mens forloveden Silje Norendal - som venter barn i juni - forbereder seg til å kommentere snowboard-VM denne helgen. Foto: Trond Solberg

– Det er deilig at avgjørelsen er tatt. Jeg vet at dette vil forlenge karrieren min med fire til fem år, sier Alexander Bonsaksen.

Han var gjennom en lignende operasjon for fire år siden. Da «ryddet» legene opp i én hofte. Denne gangen må begge hoftene til pers. Den første kommende onsdag, deretter den andre fem uker senere. Alexander Bonsaksen, som er kaptein for det finske toppserielaget KooKoo, regner med å være tilbake på isen i september.

– Planen er at jeg skal være hundre prosent da, sier han.

Alexander Bonsaksen er forlovet med tidligere snowboardstjerne Silje Norendal (27). Paret venter sitt første barn i juni.

Operasjonene i Turku betyr at han vil gå glipp av VM i Riga 21. mai til 6. juni. Et par måneder senere, i slutten av august, skal Norges ishockeylandslag spille OL-kvalifisering på hjemmebane.

– Det er plusser og minuser. Men nå slipper jeg presset på om jeg skal spille eller ikke spille, sier Alexander Bonsaksen med tanke på at KooKoo har 16 seriekamper igjen å spille før sluttspillet starter i finske Liiga i midten av april.

– Jeg spilte min siste kamp for to dager siden og har egentlig bare ventet på å få en operasjonsdato. Forrige gang var jeg våken under operasjonen. Denne gangen blir det en «vanlig» operasjon i narkose, sier han om den såkalte kikkhullsoperasjonen.

Han forteller at han «til tider» har spilt med smerter og at det har vært ganske vondt. Det har imidlertid vært «lettere» å spille kamper enn å trene.

– I kamper er det mye adrenalin og jeg har kunnet ta smertestillende. Ellers kan jeg ha hatt problemer med å slappe av på sofaen. Det går opp og ned. Det kan være «topp» mandag, drit dårlig tirsdag, beskriver Alexander Bonsaksen.

Han ble matchvinner da Norge tok seg til kvartfinalen i OL i Pyeongchang for tre år siden.

Alexander Bonsaksen debuterte for landslaget i VM for 12 år siden. Siden har han stått over ett mesterskap. Dette er hans sjette sesong i finsk topphockey. De tre siste i KooKoo, der han har ett år igjen av kontrakten. Han vedgår at han fordi han skal bli far første gang har «tenkt tanken» å vende nesen hjemover.

– Men nå forholder jeg meg til at jeg har ett år igjen her. Det har gått bra på isen og jeg tror ingen har sett at jeg har hatt et hofteproblem når jeg har spilt kamper, sier Alexander Bonsaksen.

Ishockeylandslagets trener Petter Thoresen, som er i forhandlinger om forlengelse av sin utgående kontrakt, sier til VG at ingen VM-aktuelle spillere utover Alexander Bonsaksen har gitt uttrykk for at de er usikre på om de vil spille mesterskapet i Latvia om drøyt to måneder.

Omtrent halvparten av Thoresens VM-mannskap vil være fra norske klubblag, den andre halvparten fra klubber i utlandet. Den norske toppserien Fjordkraft-ligaen ble stanset 8. januar. Det er uvisst om den vil komme i gang igjen denne sesongen. Alle Norges VM-motstandere har hatt pågående ligaspill siden før jul.

Ps! Ingen lag rykker ned fra A-VM i Riga. Årsaken er at det ikke blir arrangert B-VM.

