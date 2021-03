Manchester United uten mål på nesten fem timer: – Vi må finne gnisten igjen

(Crystal Palace - Manchester United 0–0) Et tannløst Manchester United-lag klarte knapt å løsne skudd i andreomgangen av den svært tamme affæren mot Crystal Palace, og har nå gått fire timer og 45 minutter uten nettkjenning.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er skuffende, vi var ikke ordentlig skrudd på i dag. Det er ikke det vi ønsker, og vi må spille bedre for å vinne kamper, vi kjemper for å være så høyt på tabellen som mulig og vi må ta alle poengene vi kan, sier Solskjær til Sky Sports.

Det første kvarteret skapte de røde djevlene til Ole Gunnar Solskjær en rekke kvalifiserte muligheter.

Edinson Cavani lempet ballen over med utsiden av foten etter et hjørnespark, Nemanja Matic tvang fram en god redning av Vicente Guaita og Marcus Rashford hamret ballen like utenfor etter en god pasning fra Luke Shaw.

Så stoppet det fullstendig opp i tåka. Matic’ skudd skulle bli det eneste de traff på mål i løpet av nitti minutter.

– Vi må gjøre det mye bedre, vi må risikere mer i angrep for å skape flere sjanser. Vi er Manchester United, vi må vinne denne typen kamper, sier Matic til Sky Sports.

Crystal Palace virket ikke å ha veldig mye mot at det ble en sjansefattig kamp, men kom til en rekke halvfarligheter. Christian Benteke truet måkene på stadiontaket ved flere anledninger fra ulikt hold og Jordan Ayew testet Dean Henderson fra spiss vinkel.

KLUNK: Luke Shaw var blant Uniteds bedre, men ikke helt heldig med ballkontakten her. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Palace kunne avgjort

I andre omgang tok det en hel halvtime før Manchester United skapte noe som minnet om en målsjanse, da innbytter Daniel James på ingen måte fikk god kontakt med Luke Shaws presise innlegg.

James var Solskjærs eneste reelle angrepsalternativ på benken, ettersom Anthony Martial er ute med en smell. Byttet skapte en annen dynamikk i bortelaget og sørget for ubalanse hos Crystal Palace, men det ble for lite og for sent.

Til slutt var det Patrick van Aanholt som kunne avgjort med en avslutning fra kloss hold, men Dean Henderson parerte mesterlig.

– Jeg er veldig stolt og takknemlig overfor det guttene har gjort for klubben de siste fire årene i kampen om å holde laget i Premier League, sier Palace-sjef Roy Hodgson til BB

Tidligere stopper Rio Ferdinand oppsummerte det slik på Twitter:

Måltørke før byderbyet

Siden Bruno Fernandes scoret på straffespark etter 75 minutter av kampen mot Newcastle 21. februar, har Ole Gunnar Solskjærs menn feilet i jakten på scoring.

Det er fire timer og 45 minutter med fotball i alle turneringer.

– Selvfølgelig er det en bekymring. Med tre strake «clean sheets» kan det hjelpe deg med å vinne kamper, men vi har ikke tilført den kvaliteten som trengs. Vi må finne gnisten igjen, sier Solskjær til BBC.

Den gode nyheten er at de ikke slipper inn mål og de forlenget borterekken uten tap til 20.

Søndag venter byderbyet mot Manchester City, som har vunnet 21 kamper på rad i alle turneringer.

Solskjær har ikke god tid på å løse angrepsproblemene.

Publisert Publisert: 3. mars 2021 23:04 Oppdatert: 3. mars 2021 23:43