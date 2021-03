Putin: – Bolsjunov rennets ekte helt

President Vladimir Putin tar store ord i sin munn når han skal karakterisere Aleksandr Bolsjunovs innsats på femmila i Oberstdorf-VM søndag.

SNART BRYLLUP: Aleksandr Bolsjunov og Anna Zjerebjatjeva gifter seg den 24. april, ifølge Jelena Välbe. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Ordet «helt» har en helt spesiell klang på russisk, ikke minst som følge av den andre verdenskrig. Men presidenten er klar:

– Vladimir Putin har sendt gratulasjonstelegram til Bolsjunov for sølvmedaljen. Putin kaller ham rennets ekte helt, forteller presidentens pressetalsmann Dmitrij Peskov ifølge RIA Novosti.

Den tidligere toppløperen Aleksandr Legkov, som først ble fratatt sitt femmilsgull i Sotsji-OL, men senere fikk det tilbake, sier noe av det samme på Instagram, der han har publisert et bilde av Bolsjunov på pallen:

– Hvem er den ekte mesteren, spør Legkov.

Russiske medier er mandag formiddag opptatt av at FIS (Det internasjonale skiforbundet) fortsatt kan endre sin avgjørelse – og at Johannes Høsflot Klæbo likevel kan få gullmedaljen.

Her er situasjonen som skapte rabalder på VMs siste dag:

Norges Skiforbund har frist innen tirsdag kl. 15.30 med å sende inn en appell. Så vil FIS (Det internasjonale skiforbundet) sette ned en appellkommisjon, med lederen av regelkomitéen og to medlemmer. Ingen av disse skal være russere eller nordmenn.

Debatten går for fullt i Russland etter hendelsen søndag. Flere tar til orde for at både Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov burde få gullmedalje, men det er ikke den tidligere toppløperen Aleksandr Zavjalov enig i:

– Hvordan kan en tildele samme medalje til løpere som har ulik tid i mål, spør Zavjalov i intervju med Tass.

Skipresident Jelena Välbe mener at «for en gangs skyld dømte juryen i vår favør», men også hun er klar på at noe annet enn sølv ikke er aktuelt.

Välbe avslører for øvrig til Sport Ekspress at Aleksandr Bolsjunov og hans Anna Zjerebjatjeva skal gifte seg den 24. april. Det ble fredag avslørt at Johannes Høsflot Klæbo har fått invitasjon til bryllupet.

– Det er jeg som er ansvarlig for å ordne visum, men jeg har ikke fått passet til Johannes ennå. Han spøkte forresten med at han skulle jobbe som kelner der, forteller Välbe til Sport Ekspress. Hun sier at hun med glede vil ha Klæbo til bords.

Aleksandr Bolsjunov kom tydeligvis i bedre humør ut over søndagskvelden enn han var på seiersseremonien, der han nektet å ta sølvmedaljen rundt halsen. På Instagram har Bolsjunov selv lagt ut bilde av alle folkene rundt seg - og kaller dem for «supermenn»:

På bildet er treneren Jurij Borodavko, massøren og ikke minst smøreteamet, der Jelena Välbes eks-mann Urmas Välbe blant annet er med.

