Kjempenedtur for Granerud: – Enten vinner man eller så lærer man

OBERSTDORF: Halvor Egner Granerud har herjet med konkurrentene i vinter. Nå fikk han en hard trøkk i den første VM-konkurransen.

Det ble ikke som Halvor Egner Granerud hadde tenkt i den første hoppkonkurransen. Han endte på fjerdeplass. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Nå må han få ro og fred, sa landslagstrener Alexander Stöckl da Granerud hadde landet på den sure fjerdeplassen.

Sjefen forsto nesten ikke at det kunne skje, men mente at det kunne vært litt mye press. For Granerud kom til normalbakken i Oberstdorf med god selvtillit etter å ha vunnet kvalifiseringen dagen før.

Etter å ha bommet på førstehoppet, som bare ga en 16. plass, følte han seg langt nede.

Fakta Halvor Egner Granerud Født: 29. mai 1996 Klubb: Asker/Kollenhopp Bosatt: Trondheim Kommer fra: Asker Sivilstand: Samboer Meritter: VM-gull og sølv i skiflyvning, elleve verdenscupseire, VM-gull og sølv som junior, tre NM-gull av i alt elleve NM-medaljer

Les mer

Rotete og stygt

Overfor NRK sa han dette:

– Det var rotete, stygt og kort. Det er en kjipt og surt. Førstehoppet er ikke godt nok. Da får man som fortjent, sa han.

Lenge var det et visst håp. Foran finalen fikk Granerud en god prat med landslagstreneren. Granerud rettet opp mye av inntrykket, men det holdt ikke til medalje.

24-åringen var utenfor det han vanligvis presterer i bakken. For her snakker man om verdens beste skihopper denne sesongen, en mann som har vunnet 11 verdenscuprenn og som leder verdenscupen. Han tangerte Roar Ljøkelsøys statistikk med antall verdenscuprenn tidligere i år, men trønderen måtte ha flere sesonger for å få det til. Granerud klarte det på én sesong som ikke engang er i mål.

Og det at de andre norske heller ikke hadde dagen helt inne, gjorde VM-debuten til en mørk kveld. Det positive er at hverken Granerud eller de andre plutselig har mistet formen.

– De vil helt sikkert komme igjen allerede i søndagens mixkonkurranse, mente Stöckl.

Han tok ut Robert Johansson og Granerud, som skal kobles sammen med Maren Lundby og Silje Opseth.

Allerede søndag kan oppturen komme.

Noen dager i bakken er tyngre enn andre. Halvor Egner Granerud fikk merke det. Foto: Terje Pedersen/NTB

Polsk jubel

I den polske leiren var det jubel og omfavnelser. Piotr Zyla klarte å vinne til slutt. Det var dramatisk og tyskerne trodde lenge at deres egen Karl Geiger ville vinne. Han er i tillegg fra vertsbyen Oberstdorf.

Men polakken strakte seg nødvendige meter der han hoppet ut som sistemann. Han fik en ny luftetur da kollegene løftet ham opp i været. Alle unte veteranen, som er 34 år, dette gullet. Han har vært med lenge, uten de store triumfene.

Tyske Karl Geiger følte seg nok litt snytt, for dette kunne blitt hans høydepunkt i karrieren. En seier på hjemmebane trumfer alt. Slovenias Anze Lanisek tok for øvrig den siste pallplassen.

Men sånn, tid tider litt uberegnelig, er hopping. Plutselig lykkes en utøver, det handler om marginer som kan være på den ene eller den andre siden. Heldigvis for Zyla ble det stang inn.

– Menneskelig

Granerud vet at han vil komme tilbake. Han må bare fordøye det som skjedde og få en forklaring på hvorfor han ødela for seg selv i førstehoppet.

– Det var fortvilende. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg ble for ivrig og da droppet venstreskien ned.

Han hadde merket presset, men trodde at han skulle få kontroll. Men han kunne ikke kontrollere de tunge forholdene, selv om han ikke ville bruke noen unnskyldning.

Anders Jacobsen i NRKs studio oppsummerte det ganske greit.

– Halvor Egner Granerud er menneskelig.

Hopperen hadde selv den beste kommentaren:

– Enten vinner man, eller så lærer man.

Robert Johansson endte til slutt på 6.-plass, Daniel André Tande ble nummer 9 og Marius Lindvik nummer 14.