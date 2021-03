Bundesliga-toppscorer til Vipers: – Kommer til å prege den norske serien og Champions League

Vipers har signert den tsjekkiske bakspilleren Markéta Jeřábková.

Tsjekkiske Markéta Jeřábková har signert toårsavtale med Vipers. Her fra en landskamp mot Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

KRISTIANSAND: Den 26 år gamle tsjekkiske bakspilleren Markéta Jeřábková har signert toårsavtale med Vipers Kristiansand. Det bekrefter klubben på sine egne hjemmesider.

Fakta Markéta Jeřábková (25) Født: 8. februar 1996 i Plzeň Posisjon: Venstre back Høyde: 174 cm Klubb: Thüringer HC Tidligere klubber: HC Plzeň, DHK Baník Most og Érd NK. Aktuelt: Har skrevet toårsavtale med Vipers. Les mer

– Markéta er en spennende spiller. Hun er en god skytter, en solid forsvarsspiller og er toppscoreren i den tyske bundesligaen, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– En skytter

Jeřábková har spilt for Thüringer HC den siste sesongen. Hun har scoret 163 mål denne sesongen – 15 flere enn nummer to på lista.

Markéta Jeřábková i duell med den norske kapteinen Stine Bredal Oftedal. Til høyre i bildet står Vipers-spiller Jana Knedlíková. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– Hun er først og fremst en distanseskytter, og de har vi ikke så mange av fra kommende sesong. Det er en spiller som virker å være litt utenfor radaren til de andre klubbene, men jeg tror hun kommer til å prege den norske serien og Champions League for oss neste sesong, sier Gjekstad, og fortsetter:

– Jeg kjenner henne best fra angrepsbiten, men hun kan også spille godt i forsvar. Jeg er sikker på at hun blir et bra tilskudd til troppen.

Fra før har Vipers en tsjekker i kantspiller Jana Knedlíková.

– De to kjenner hverandre godt. De har snakket sammen og det hjelper alltid å ha noen fra samme land når du kommer til en ny klubb, sier Vipers-treneren.

Siste signeringen

Jeřábková blir årets femte, og trolig siste, signert for rosatrøyene. Inn dørene i Aquarama kommer også Isabelle Gulldén, Nerea Pena, Ana Debelic og Tuva Høve.

– Jeg har brukt mye tid på signeringer den siste tiden, sier Gjekstad og ler.

– Det ser veldig bra ut for neste sesong. Det blir en spennende tropp med en blanding av unge og litt mer etablerte spillere, sier han.