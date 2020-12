Norges armada i Danmark: – Vi elsker å spille mot danskene

KOLDING (VG) (Ungarn-Norge 21–32) Med 13 seirer på rad stiller Norge med det aller beste utgangspunktet mot Danmark. Men den danske landslagssjefen kjenner de norske spillernes styrker og svakheter. Marit Malm Frafjord hadde neppe spilt håndball om det ikke var for Jesper Jensen.

DEIJLIG: Marit Malm Frafjord (til venstre), Stine Skogrand og Marit Røsberg Jacobsen er tre av de fem norske spillerne som til daglig har det dejlig i Danmark. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

DEIJLIG: Marit Malm Frafjord (til venstre), Stine Skogrand og Marit Røsberg Jacobsen er tre av de fem norske spillerne som til daglig har det dejlig i Danmark. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Vi elsker å spille mot danskene, sier Stine Skogrand – til daglig i Herning-Ikast. Hun er en av den fem spillere store armadaen av norske jenter som til daglig tjener til livets opphold i den danske toppserien.

Hun vet at de danske spillerne har respekt for Norge. Denne høsten har Norge slått danskene i tre strake kamper i danske arenaer. Dermed er seiersrekken 13 strake siden 2014.

– Det blir kjempespennende å møte Danmark. Det er litt overraskende at de vant så komfortabelt over Russland. Men vi skal være klare, lover Skogrand.

Les også Suverene Norge møter Danmark i semifinalen: – Det blir overtenning

Nå flytter hun «hjem» etter fem scoringer mot Ungarn. Bergenseren bor nemlig bare fem minutters kjøretur fra danskenes hjemmebane i Ikast.

– Vi har et godt tak på dem. Men Danmark er bedre enn på veldig, veldig lenge. Danmark kommer til å komme med alt de har. Det skal vi også gjøre, sier Stine Skogrand som bor fem minutters kjøretur fra Boxen i Herning. Hun trekker frem danskenes landslagssjef som, en meget klok trener.

Det vet Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen og Kristine Breistøl alt om. De har i flere år hatt Jesper Jensen som trener i Esbjerg. Han kombinerer jobben som landslagssjef med trenerjobben for de danske mesterne sist sesong.

Ekstra spesielt er det for Marit Malm Frafjord. 22. desember 2018 ringte Jensen henne. Hun hadde for lengst lagt opp. Men dansken lokket Norges forsvarssjef til et svært vellykket comeback.

Les også Folkebørsen: Tilbake i verdensklasse

– Det var han som fikk meg tilbake på banen, sier Malm Frafjord. Hun har syv internasjonale titler med Norge og er ikke klar for veldig mye koseprat med sin daglige leder vest på Jylland.

– Nå er vi motstandere helt til vi er tilbake i Esbjerg, beskriver hun til VG.

– Jeg tar ikke kontakt med ham. Det føler jeg ikke er riktig. Men hvis jeg møter ham hotellet så tar sikkert en prat, legger hun til.

Marit Malm Frafjord er ikke overrasket over at Jensen – med spillererfaring fra det danske herrelandslaget – har fått fart på de danske jentene. De har ikke tatt medalje i mesterskap siden 2004.

– Han er en veldig strukturert og rolig trener som får spillerne til å fungere sammen og tro på seg selv. Han har også et godt team rundt seg. Han gir energi. Vi i Esbjerg er veldig, veldig fornøyd med ham. Han gir selvtillit spillerne sine, beskriver hun.

Les også Frankrike og Kroatia til EM-semifinalen

Norge slo Ungarn med 11 mål etter å ha vunnet de fem første EM-kampene med 11,6 mål i snitt. Mot Danmark blir det annerledes tror veteranen.

– De har hatt gode spillere, men manglet resultater i mange år. Jeg tror det ligger mye selvtillit i det de har gjort nå. For oss så blir dette helt sikkert den vanskeligste kampen vi har hatt EM, sier 35-åringen.

Hun har opplevd det meste i sin lange karriere. Også under EM 2010 dro Norge til Herning for å møte Danmark. Det endte med norsk brakseier 29–19. Også Heidi Løke, Camilla Herrem, Katrine Lunde og Nora Mørk spilte den kampen.

– Jepp den husker jeg. Da vant vi, smiler Marit Malm Frafjord.

KJEMPESUKSESS: Jesper Jensen har løftet Danmark flere hakk. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Nå mener de norske jentene at halve jobben er gjort om Norge vinner keeperkampen med Sandra Toft. Hun reddet 44 prosent av skuddene da Russland ble slått 30–23 tirsdag.

Men i de tre kampene mellom Norge og Danmark denne høsten er det de norske målvaktene som har hatt overtaket. Silje Solberg viste verdensklasse mot Ungarn og var omtrent like god da danskene ble feid over 1. oktober – 28–21. Solberg med en fortid i danske Holstebro hadde en redningsprosent på 69. Rett før EM ble Danmark på ny slått 27–25 og 29–26.

– Vi har satt forsvaret godt sammen og hatt en god keeper bak oss. Og vi har fått løpt på dem. Så har de også en veldig god keeper. Vi har en jobb å gjøre med å få hull på henne, sier Stine Skogrand med henvisning til Sandra Toft. Den tidligere Larvik-keeperen var også god da Spania ble slått søndag