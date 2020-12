Silje Solberg fikk frieri før EM: – Vi deler på gullet

HERNING (VG) (Frankrike-Norge 20–22) Silje Solberg (30) har både gull rundt halsen og gull på fingeren. Rett før coronaen ødela EM-starten, fridde nemlig Lars Østhassel (31). Hun gir kjæresten en god slump av æren for superkampen som stoppet Frankrike.

EM-HELTEN PRIVAT: Silje Solberg på fjelltur sammen med sin forlovede Lars Østhassel. Foto: PRIVAT

– En stor takk til Lars. Jeg hadde ikke klart meg så bra uten ham. Han skal ha en stor del av æren. Vi deler på gullet, sier Silje Solberg til VG.

Hun fikk treningsforbud etter å ha testet positivt for corona i klubblaget Györ 12. november. Da var kjæresten god å ha for å kjøre forsiktige øvelser med øynene på ballen hjemme i leiligheten i Ungarn.

– Det er veldig stort at dette endte med EM-gull. Det er selvfølgelig hun som har vært helt fantastisk. Jeg har forsøkt å støtte opp så godt jeg kan, sier Lars Østhassel.

Solberg smittet kjæresten. Også han fikk corona i Ungarn. Men hadde likevel en fin tid i tosomhet. Østhassel kom nemlig fra Norge i et helt spesielt ærend.

– Jeg fridde faktisk i Ungarn før EM. Nå er vi forlovet. Det er kjempehyggelig. Jeg hadde tatt med ring fra Norge og var forberedt, forteller Østhassel på VGs spørsmål.

CORONA-GULLET: Silje Solberg vant sitt tredje EM-gull etter en svært problematisk oppladning med coronasykdom. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Vi fikk god tid sammen. det var veldig hyggelig. Så da blir det bryllup en eller annen gang. Til sommeren er det OL som gjelder. Så det blir nok 2022, sier han.

Østhassel spilte i fotball i oppveksten på Abildsø i Oslo og har etter eget utsagn «aldri tatt i en håndball». Paret møttes for 10 år siden på Universitetet i Oslo da de studerte matematikk og statistikk sammen. Silje Solberg har en bachelor i matematikk og økonomi.

– Hun har orden på statistikken på håndballbanen også. Hun er en smart person, beskriver Østhassel som selv jobber som aktuar i skadeforsikring hjemme i Oslo.

Regnskapet i EM-finalen viste 16 redninger på 35 skudd. 46 prosent redninger er rått i Norges viktigste kamp på tre år. Silje Solberg fikk for andre gang i karrieren toppkarakteren 10 av VG. Den første var også mot Frankrike – på vei mot EM-gullet for fire år siden.

– Det finnes ikke noe bedre enn å oppleve dette. Jeg hadde gitt opp et øyeblikk da jeg satt hjemme og testet positivt tre ganger på rad, sier hun. Silje Solberg kom i likhet med Katrine Lunde ikke til EM før to dager etter åpningskampen mot Polen. Først i kamp fire av åtte slapp hun til mellom stengene.

– Jeg var så klar for mesterskap. Og så fikk jeg corona. Jeg spurte meg selv om jeg gidder dette. Svaret var at «dette gidder jeg» helt til jeg ikke ser noen mulighet lenger. Jeg er glad for at jeg klarte å holde på profesjonaliteten, sier hun etter gullet.

– Vi var fortvilet en periode. Vi følte jo at vi var friske begge to. Men så var det coronatestene. Tiden jobbet mot henne, sier Lars Østhassel.

Silje Solberg tok frem de siste redningene da Frankrike truet Norge i 2. omgang.

– Jeg prøvde å ha fokus på de rette tingene. (Cleopatre) Darleux i den andre enden redder jo sinnssykt mye. Jeg tenkte at nå må jeg bare ha fokus på meg selv og en og en ball. Heldigvis var dette nok, sier hun.

– Jeg fant frem litt ekstra aggresjon etter semifinalen. Jeg følte selv at jeg burde ha nærmet meg 50 prosent mot Danmark. Jeg leste spillet, men fikk ut det lille ekstra. Det klarte jeg i finalen.

Til slutt vippet finalen Norges vei. For Silje var det fantastisk å se tvillingsøsteren Sanna (Solberg-Isaksen) sette inn det avgjørende målet.

– Jeg tenkte at nå har vi vunnet. Den var utrolig viktig. Jeg er stolt av søsteren min, sier Silje Solberg.

Stine Bredal Oftedal synes det var tøft å dra fra Györ til Danmark uten Silje Solberg 23. november.

– Jeg er superimponert over Silje. Hun var veldig utålmodig og selvfølgelig også redd for å miste mesterskapet. Så gjør hun alt hun kan for å bli frisk, komme i form igjen og rekke mesterskapet. Hun ble helt avgjørende for oss, sier Bredal Oftedal som nå tar julen i Tyskland.

Hun gleder seg til å dra hjem til kjæresten Rune Dahmke i Kiel. Der må hun i 10 dager karantene.

Det må ikke Silje Solberg. Hun kan dra rett hjem til forloveden i Oslo og bevege seg fritt etter at coronasykdommen har gjort henne immun mot pandemien.

– Det er den ene fordel vi har av begge å ha vært smittet. Nå blir det lettere for meg å reise mellom Ungarn og Norge for oss begge, sier Lars Østhassel.

– Fantastisk deilig. Jeg er utrolig glad. Dette var den beste avslutningen på 2020 som vi kan få, sier gulljenta hans.

