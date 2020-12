15 seirer på 15 hjemmekamper: Glimt avsluttet til 20 i stil

(Bodø/Glimt – Viking 3–0) Siden norsk toppfotball ble samlet i 1963 har ingen lag vunnet samtlige hjemmekamper. Selvsagt er 2020-utgaven av Bodø/Glimt de første til å gjøre det.

Øyvind Herrebrøden, VG

Geir Juva, VG

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Med 3–0 mot Viking i en for lagene fremskutt sisterunde sikret Bodø/Glimt seg en uslåelig bestenotering i norsk fotballhistorie, en rekord som bare kan tangeres.

Det var en passende ramme for det som skulle skje etter kampslutt: Da fikk suksesstrener Kjetil Knutsen, støtteapparatet og mannskapet hans sine høyst fortjente gullmedaljer rundt halsen, og kapteinsduoen Patrick Berg og Ulrik Saltnes med én arm hver kunne løfte selve trofeet for seriemesterskapet. Mens Bodø-himmelen eksploderte i fyrverkeri.

– Laget. Kulturen. Samholdet. Den sulten, den driven, som er i oss, det er det stolteste, sier Knutsen til Eurosport etter feiringen.

Det var fargerikt spill på banen også, og ett mål fra Sondre Brunstad Fet og to fra toppscorer Kasper Junker (27 mål totalt) sikret 15 seirer på 15 hjemmekamper i 2020, og samtidig en komfortabel Bodø/Glimt-seier. Ut fra spill, sjanser, antall hjørnespark og generell overlegenhet burde og kunne vært større:

Men Viking-keeper Iven Austbø var god, Philip Zinckernagel – i hans muligens siste match i gult – hadde ikke dagen. Og da blir det dårligere uttelling, når dansken med vanvittige 37 målpoeng i årets eliteserie ikke får fangst. Han hadde riktignok en ball i nettet i 2, omgang, men dansken var på feil side og ble korrekt avvinket for offside.

Dansken kunne riktignok trøste seg med årets spiller-utdelingen etterpå.

Den annullerte goalen var en av relativt få farlige situasjoner Glimt skapte foran motstandermålet etter pause. I 1. omgang var derimot den gulsorte bisvermen til Kjetil Knutsen på hissig tokt.

Da hadde Viking maks tre-fire trekk i laget, veldig ofte færre enn det, og de ble løpt gjennom, tråkket over på, tygd på og spyttet ut igjen av gullvinneren. 2–0-målet var som en oppsummering av omgangen – og kom etter den ene av Glimts totalt ti hjørnespark før pause. Selve corneren ble klarert, men Glimt hugde til rett utenfor Vikings 16-meter, gjenvant ballen.

I løpet av noen trekk senere hadde Zinckernagel tråklet seg inn i feltet, overlatt ballen til Ulrik Saltnes som skjøt, men Iven Austbø i full strekk stoppet. Men først på ballen var Kasper Junker, banens skumleste, og da var kampen avgjort etter 21 minutter.

DEN GULE SEIERSFLODEN: Marius Høibråten (til venstre), Marius Lode, Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Ulrik Saltnes (delvis skjult) flokker seg rundt Kasper Junker Foto: Mats Torbergsen

VG Live: Fyldig referat her!

I pausen var Viking-trener Bjarne Berntsen nødt til å endre til 4–5–1 og ha flere spillere sentralt i banen. Det hjalp noe, Glimt sakket delvis av og skapte ikke fullt så mange sjanser. Men Junker pyntet på resultatet da han avsluttet en klassisk Glimt-opprulling rett før slutt.

Innbytter Hugo Vetlesen trillet til Zinckernagel, som viderebefordret til Ola Solbakken, som skjøv videre til målscorer Junker.

– Det kjennetegner det laget her, sier Junker til Eurosport etterpå – og sikter til at Solbakken kunne skutt selv, men i stedet ga bort scoringen for å hjelpe lagkameraten til

Rett etterpå gikk sluttsignalet, og da tok Glimt-spillerne umiddelbart på seg både gullhatter og gulltrøyer (nummer 20) og startet feiringen.

Marius Lode danset i gullsko, «Bodø/Glimt førr evig» og «We are the Champions» runget over høyttalerne, nesten like høyt som de 600 supporterne hadde sunget gjennom 90 minutter under gullfesten på Aspmyra.

– Vi er kommet ganske langt i klubben. De fleste spillerne, minus Philip, er på kontrakt. Det er mange drømmer som ligger foran oss i 2021. Jeg satser på at toget går videre. Det er iallfall ambisjonen, sier Kjetil Knutsen på spørsmål om Glimt – i motsetning til tidligere seriemestere som Brann (2007), Stabæk (2008) og Strømsgodset (2013) kan vinne flere ganger.

Publisert Publisert: 19. desember 2020 19:51 Oppdatert: 19. desember 2020 20:20

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent