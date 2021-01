VG skal vise Vålerenga-kamper i tre år

VG+ har sikret rettighetene til å vise alle Vålerengas kvalifiseringskamper til Europa, og treningskamper på hjemmebane, de neste tre årene.

VIF-PROFIL: Aron Dønnum Foto: NTB SCANPIX

VG-sporten, VG

Publisert Publisert Nå nettopp

Avtalen innebærer at du som abonnent på VG+ både får se oppkjøring til 2021-sesongen, og kvalifiseringen til kommende sesongs Europa Conference League live. Først ut er kampen mot Tromsø på Intility Arena 5. februar. Frem til og med 2023 vil du få se alle lagets treningskamper på hjemmebane, samt kvalifiseringskamper til spill i Europa.

– Vålerenga er et av Norges mest populære lag, og er i stor sportslig fremgang. Vi gleder oss til å følge laget i oppkjøringen til en sesong hvor de vil være en av de største favorittene, og i comebacket i Europa. Vi ønsker å tenke langsiktig, og er derfor veldig glade for å ha fått en avtale som strekker seg over tre år, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

VG og Schibsted har kjøpt rettighetene sammen med Amedia.

– Vi er veldig glade for å ha landet en slik avtale med noen av landets fremste mediehus, noe som viser at Vålerenga Fotball Elite har et attraktivt produkt og representerer en verdifull merkevare. Jeg ser frem til det meget spennende samarbeidet, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite Erik Espeseth.

– Dette er selvsagt positivt for alle våre fans som får mulighet til å se alle våre treningskamper gjennom disse medienes kanaler, men også våre Partnere som da får en stor oppmerksomhet og god markedsføring.

Vålerenga har planlagt følgende hjemmekamper i oppkjøringen til 2021-sesongen. Alle kampene ser du live som abonnent på VG+.

Her finner du fortløpende oversikten over kommende kamper på VG+.