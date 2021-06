Italia lekte seg til seier i åpningskampen: – Det blir ikke bedre

(Tyrkia - Italia 0–3) Det åpnet med silkemyke toner fra Andrea Bocelli og fortsatte med at Italia tok tre enkle poeng – selvsagt uten å slippe inn mål.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Å se fansen feire sammen etter all denne tiden var fantastisk. Vi fikk endelig samle oss etter så lang tid med det forbanna viruset. Å score et mål i EM-debuten min ... det blir ikke bedre, sier Italias andre målscorer, Ciro Immobile, til RAI.

Selv i et mesterskap hvor ingenting er som det har vært tidligere, er det likevel noen tradisjoner som ikke lar seg bryte.

Med unntak av den stygge 0–3-smellen mot Nederland i Bern i 2008, har Italia aldri tapt en åpningskamp i fotball-EM.

I fredagens kamp var de aldri i nærheten av å tape mot et tafatt Tyrkia-lag. Et selvmål av Merih Demiral og en scoring av målsniken Ciro Immobile satte standarden etter pause, før Lorenzo Insigne satte kronen på verket drøyt ti minutter før full tid.

Det var første gang noensinne at Italia scorer tre mål i et EM.

– Det var en fantastisk kveld og jeg håper på mange flere av disse, sa trener Roberto Mancini til RAI.

CURLING: Lorenzo Insigne skrudde inn kampens tredje og siste mål. Foto: ALBERTO LINGRIA / POOL

Andrea Bocellis toner satte stemningen på Stadio Olimpico i Roma, og italienernes sedvanlige innlevelse under nasjonalsangen – også uten keeperlegenden Gianluigi Buffon – vedvarte også etter dommerens fløytesignal.

Fakta EM-gruppene Gruppe A: Tyrkia Italia Wales Sveits

Gruppe B: Danmark Belgia Finland Russland

Gruppe C: Nederland Ukraina Østerrike Nord-Makedonia

Gruppe D: England Kroatia Skottland Tsjekkia

Gruppe E: Spania Sverige Polen Slovakia

Gruppe F: Ungarn Portugal Frankrike Tyskland Les mer

Roberto Mancinis menn tok umiddelbart kommandoen på eget gress. Lorenzo Insigne fikk mesterskapets første sjanse, mens Giorgio Chiellini var enda nærmere med sitt hodestøt. Kun en strålende redning av tyrkiske Ugurcan Cakir stoppet midtstopperen.

Italienske lag var beryktet for å legge seg lavt og mure igjen, såkalt «Catenaccio», men i åpningskampen var det tyrkerne som «parkerte bussen».

– Dessverre traff vi murveggen deres jevnlig. Tyrkia er et sterkt lag og skaper problemer for mange. Jeg synes vi viste tålmodighet i kveld, sier Immobile.

Italia fikk ikke ballen i mål før pause. De fikk heller ikke gehør hos nederlandske dommer Danny Makkelie på sine mange rop om straffespark.

De nye handsreglene for 2021/22-sesongen er i bruk for første gang under sommerens EM. Det skal føre til færre handsstraffer hvor armen er i en «naturlig posisjon», i tillegg til at scoringer kun skal annulleres for hands om ballen treffer målscorerens arm og han deretter scorer umiddelbart.

Etter pause fikk Italia ballen i mål. Et innlegg fra Domenico Berardi ble brystet inn av Tyrkias midtstopper Merih Demiral. Det er første gang noensinne at åpningsmålet i et EM er et selvmål.

Midtveis i den andre omgangen smalt venstrebacken Leonardo Spinazzola til. Cakir måtte gi retur – og da dukket en årvåken Ciro Immobile opp og satte inn 2–0. Lorenzo Insigne satte inn 3–0, mens Gianluigi Donnarumma holdt nullen for syvende landskamp på rad.

Resten av kampen hadde Italia få problemer med å kontrollere inn til seier. Italia er nå ubeseiret i 28 kamper på rad under Roberto Mancinis ledelse – og har festet grepet om gruppe A.

– Det var gøy å se Italia i dag, sier Aleesami i NRK-studio.

– De hadde endeløs kontroll i dag, sier fotballekspert Aleksander Schau.

De to andre lagene i gruppen, Wales og Sveits, spiller lørdag klokken 15.00.

TOPPSCORER: Ciro Immobile (t.v.) satte inn mesterskapets første mål scoret av en italiener. Kampens første mål var et tyrkisk selvmål. Lorenzo Insigne (t.h.) satte inn det siste. Foto: MIKE HEWITT / X01348