Svensk stjerne raser mot Besseberg: – Har ødelagt for sporten jeg elsker

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson (23) forteller til VG at han ikke er overrasket over detaljene som kom frem i IBUs granskningsrapport mot tidligere president Anders Besseberg.

REAGERER: Svenske Sebastian Samuelsson, er fra et verdenscuprenn i Östersund forrige sesong. Foto: Robert Henriksson/ TT

Torsdag kom nyheten om at det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) granskningsrapport mot tidligere president Anders Besseberg anklager nordmannen for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Det får flere av utøverne til å reagere - spesielt den svenske stjernen Sebastian Samuelsson.

– Jeg er mest forbannet for hvor mye Besseberg har ødelagt for sporten jeg elsker, men heller ikke overrasket over hva man har kommet frem til, sier han til VG.

Samuelsson har flere ganger uttalt seg i dopingdiskusjonen i skiskyting og krevde tilbake i 2018 at Besseberg måtte gå av som president. Nå har tilliten til forbundet økt.

– Jeg har stor tillit til IBUs arbeid nå og det hadde jeg ikke for tre år siden. De har virkelig tatt sakene på alvor og hører mer på oss utøvere og er mye mer transparente nå, forteller han.

VG har prøvd gjentatte ganger å få kontakt med hans advokat Norbert Wess. Han er også forelagt uttalelsene fra Samuelsson. Til NRK sier han:

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess. Han understreker at han ikke har lest rapporten.

Besseberg selv har heller ikke besvart VGs henvendelser torsdag.

Norske Vetle Sjåstad Christiansen forteller til VG at utøverne har vært kjent med saken en stund, og at de hadde et møte med granksningskommisjonen for ca. ett år siden i Oberhof.

– Vi skjønte hva som var på gang, men vi ble kanskje litt overrasket over den slående konklusjonen de kom med - med ganske sterke funn på at en form for korrupsjon har funnet sted. Man skal være litt forsiktig med å dømme når ingen er dømt ennå, men det lå jo ganske sterke beskyldninger der. Det er trist og sjokkerende hvis alt det stemmer, sier landslagsløperen.

SKUFFET: Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen fra oppkjøringen til VM i Östersund for to år siden. Foto: Jostein Magnussen / VG

Han sitter akkurat nå i karantene i Oslo hvor han lader opp til skiskytter-VM i slovenske Pokljuka som starter om to uker.

– Hva tenker du om detaljene som kommer frem?

– Det er ikke akkurat typisk norsk. Tankene går jo med en gang litt til Russland når det er snakk om sånt. Jaktturene var vi ganske klare over at han var glad i, men at det var en del av en slags smøring fra russiske myndigheter og skiskytterhold det var vi ikke helt klare over, svarer Christiansen.

Økokrim opplyser til NRK at Besseberg er siktet for grov korrupsjon.

«Norsk politi har bare etterforsket den delen som handler om korrupsjon av Besseberg mens han var president i IBU. Økokrim har ikke tatt over det som relaterer seg til doping og svindel», skriver Økokrim i en pressemelding.

Våren 2020 ble Økokrim bedt om å ta over politietterforskningen av Besseberg av østerriksk politi.

I april 2018, da Besseberg ble etterforsket av østerriksk politi, avviste Besseberg på det sterkeste at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

ANKLAGET FOR KORRUPSJON: Tidligere president i IBU Anders Besseberg. Foto: Jostein Magnussen / VG

Stoler på forbundet

– Hvordan er tilliten din til IBU nå?

– Det er ikke noe hyggelig å se det som står skrevet. Vi liker ikke å konkurrere mot noen som bevisst jukser og da også lederen av idretten vår sørger for at det er mulig. Det er nesten ikke til å tro, svarer Christiansen og fortsetter:

– Når det kommer til tilliten min til IBU nå, så stoler jeg 100 prosent på dem. Men det gjorde jeg jo også for sju-åtte år siden. Det er lettere å si i ettertid at man ikke hadde tillit til systemet. Men det hadde jeg. Jeg hadde tillit til at den øverste lederen i skiskyting var rettferdig. Nå føler jeg vi har en veldig god dialog, og de har inkludert oss i den granskningen her og latt oss si det vi har lyst til å si.

SJOKKERT: Sesongens komet Surla Holm Lægreid feirer etter et verdenscuprenn i Finland. Foto: Fredrik Sandberg / TT

– Skummelt

– Jeg blir jo sjokkert, selvfølgelig. Det er litt skummelt at sånt også foregår i skiskytterverden, hvis rapporten stemmer. Hvis det stemmer at han har hjulpet russerne med å skjule tester, har det absolutt svekket vår tillit. Det har gått ut over alle utøverne som har konkurrert mot juksemakerne, sier landslagskollega Sturla Holm Lægreid på telefon fra Anterselva, der han har blitt igjen sammen med lagkamerat Johannes Dale.

Han ligger på senga i leiligheten og leser rapporten når VG ringer, og han sier at det som kommer frem er «helt forferdelig». De fikk en e-post torsdag formiddag med informasjon om at rapporten kom ut.

Lægreid, som denne sesongen har fått sitt ubestridte gjennombrudd, sier imidlertid at hans tillit til IBU ikke er svekket etter det som kommer frem - tvert imot.

– Jeg får mer tillit til IBU, ettersom det er de som har tatt initiativ til å lage rapporten, og de er veldig positivt innstilt på å ha en ren idrett. Nå har de startet en bra prosess, med et eksternt organ, så det virker som IBU har tatt grep. Ser ut som de jobber bra fremover nå og skal snu hver stein, sier Lægreid.

Til TV 2 uttaler kollega Johannes Thingnes Bø følgende:

– Jeg er sjokkert over det som kommer fram i rapporten. Det er en katastrofe for idretten vår. For IBU som organisasjon er det et skudd i magen. De har tapt hele sin integritet på dette

Publisert Publisert: 28. januar 2021 14:20