Svensk overraskelse leder foran Carlsen

Nils Grandelius (27) er bare rangert som nummer 77 i verden. Men nå ligger svensken alene i teten i prestisjeturneringen i Wijk aan Zee.

OVERRASKELSE: Nils Grandelius (t.h.) ligger foran Magnus Carlsen etter fem av 13 runder av Tata Steel Chess. Foto: Bjørn S. Delebekk og NTB

Skåne-karen tok en kruttsterk seier over franske Maxime Vachier-Lagrave torsdag og har 3,5 av 5 mulige poeng. Verdensener Magnus Carlsen er blant de fire spillerne med 3 poeng på delt 2. plass.

Carlsen klarte bare remis mot turneringens «nødreserve», tyske Alexander Donchenko (nummer 71 i verden).

– Det er utrolig rått av Nils. Jeg er glad på hans vegne, sier norske Aryan Tari til TV 2.

– Jeg hadde ikke forventet dette, sier Grandelius selv i et intervju med arrangøren.

22 år gamle Alexander Donchenko ble hentet inn som reserve i Tata Steel Chess i siste liten da Daniil Dubov måtte trekke seg som følge av at en person nær til ham hadde testet positivt for covid-19.

Donchenko sa ja umiddelbart da han ble oppringt av turneringsgeneralen Jeroen van den Berg torsdag i forrige uke, dagen før det første partiet av Tata Steel Chess 2021. Han er født i Moskva, men familien flyttet da han var barn til Tyskland.

Selv om Carlsen presset, forsvarte Donchenko seg på imponerende vis, og nordmannen hadde ingen mulighet til å vinne.

Magnus Carlsen hadde før dette partiet én seier og tre remiser i Wijk aan Zee. Seieren kom i det første partiet, der Alireza Firousja var motstander.

Nils Grandelius tapte med hvitt mot Pentala Harikrishna, men står nå med tre seirer og én remis.

Aryan Tari hadde svarte brikker mot David Anton torsdag. Anton lå lenge an til seier, Tari fikk plutselig en mulighet til seier, men han klarte ikke å utnytte det - og partiet endte med remis. Nordmannen har dermed to av fem mulige poeng til nå.

– Jeg var veldig glad for at jeg klarte remis. Jeg er sikker på at jeg sto til tap. Jeg tror jeg forsvarte meg bra, forteller Aryan Tari til TV 2.

– Men det er litt kjipt at jeg misset en vinnersjanse.

Tata Steel Chess består av hele 13 runder.

