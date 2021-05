Endelig løsnet det for Haugesund – banket Viking i Rogalandsderbyet

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Viking 4–2) Haugesund hadde ikke scoret mål i Eliteserien siden serieavslutningen i fjor. Det var før de møtte Viking.

For første gang denne sesongen kunne Haugesund juble for seier. Det var Vikings Veton Berisha lite fornøyd med.

– Det var en dårlig andre omgang. Vi gir de mye av de tingene de er gode. Vi gir dem kontringer og dødballer og får mye brudd imot. Det var det motsatte av det vi ble enige om å gjøre i pausen, sier Berisha til Discovery+ etter kampen.

Berisha scoret selv to mål, men det var til liten nytte for Stavanger-laget.

– Vi gir dem fire mål i dag. Det var helt unødvendig, sier Viking-trener Morten Jensen til Discovery+.

Etter å ha gått målløse av banen i sesongens tre første kamper, rant scoringene endelig inn for Haugesund da Viking kom på besøk. Halvveis ut i første omgang falt ballen ned i beina til Kristoffer Velde etter et hjørnespark. Han nølte ikke, og banket ballen i mål.

Veton Berisha utlignet på straffe før pause, men i andre omgang var Velde der igjen for vertene. Han dro med seg ballen inn i feltet, før han elegant chippet den over Iven Austbø.

Knappe fem minutter senere satt kveldens tredje for Haugesund. Sandberg kom seg fri fra Shayne Pattynama, før han trillet til Ibrahima Wadji. På blank kasse gjorde Haugesund-spissen ingen feil, og doblet ledelsen.

TO MÅL: Kristoffer Velde (i midten) spilte en nøkkelrolle for Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Om det var noen tvil om hvor poengene skulle ende, ble det fjernet da Badou banket inn sitt første eliteseriemål på overtid.

Fem minutter på overtid satte Berisha inn sitt andre for kvelden, men det var for sent for Viking.

Dermed endte det med sesongens første seier for Haugesund. Gjestene må ta ferjen hjem med null poeng i bagasjen.

