Forsvarer supporter etter utkastelse fra Old Trafford

En Manchester United-supporter ble kastet ut av stadion etter hjemmekampen mot Fulham tirsdag kveld. Nå får supporteren støtte fra Luke Shaw.

JUBEL: Edinson Cavani, Paul Pogba og Luke Shaw jubler for den spektakulære scoringen til Cavani fra tirsdagens kamp mellom Manchester United og Fulham. Foto: Reuters

10.000 supportere fikk endelig ta turen til Old Trafford igjen for å se en Premier League-kamp. Forrige gang supportere samlet seg på storstuen til Manchester United, med unntak av da flere nylig tok seg inn på banen under en demonstrasjon, var da 436 dager siden.

Men samtlige av supporterne som hadde fått muligheten til å se kampen fikk ikke se den helt ut. En av de ble nemlig geleidet ut fra stadion etter å ha kastet et skjerf på banen. Hendelsen skjedde da Manchester United fikk sitt første hjørnespark som venstreback Luke Shaw skulle ta.

TV-bildene viser at et skjerf ligger like ved Shaw som skal ta corneren, og at backen skufler skjerfet litt unna med hælen.

Nå har supporteren som kastet det gule og grønne skjerfet gått ut på Twitter og forsvart seg etter kastet.

– Det ble kastet til Luke på en god måte. Det var ingenting aggressivt. Har blitt fortalt av vaktene at jeg nå står overfor et 3 års forbud. Alt er betalt for Gdańsk neste uke, men dette ser ut som det kan være slutten for meg. Det var en fredelig gest som ble tatt ut av sammenheng. Luke Shaw lo ... skriver Shaun Logan som skal ha kastet det.

Senere samme kveld responderte Shaw på Twitter til supporteren.

– Jeg forstår det. Det er første kamp tilbake på Old Trafford, og følelsene er store. Jeg vet at det ikke var noe aggressivt ment, det du gjorde. Jeg vil prøve mitt beste for å snakke med noen og ordne opp, skriver Manchester Uniteds venstreback og legger ved en tommel opp.

Det karakteristiske skjerfet som er gult/gullfarget og grønt har vært, og brukes fortsatt, som en protest mot eierne av klubben.

Årsaken til hvorfor akkurat de to fargene blir brukt, finner man helt tilbake i 1878. Da ble klubben, som nå er Manchester United, stiftet under navnet Newton Heath. Klubben brukte da disse fargene i seks år, fordelt på to perioder.

Protesten går derfor ut på at mange supporterne mener Glazer-familien kun tenker på egen lommebok som eiere av en av de største, og mest tradisjonsrike klubbene i England.

Det har foreløpig ikke kommen en uttalelse fra klubben om hvilken straff supporteren får.

IKONISK: Dette bilde er ikonisk for mange. Dette var da Manchester United-legenden David Beckham i 2010 møtte gamleklubben sin som Milan-spiller. Da benyttet engelskmannen å ta på seg skjerfet foran et fullsatt Old Trafford. Foto: Jon Super / AP

