Liverpool-keeper inn på eksklusiv liste: - Trodde ikke det jeg så

Alisson Becker (28) reddet Liverpool med en spinnvill heading. Men han må score mye mer for å bli «storscorer» blant keeperne i Premier League.

I GODT SELSKAP: Alisson Becker blir omfavnet av Liverpool-spillerne etter at keeperen ble matchvinner på overtid. Til høyre Peter Schmeichel, nede til høyre Paul Robinson. Foto: AFP, Reuters og AP

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Med sin scoring over fire minutter på overtid mot West Bromwich, sørget Becker for at Liverpool plutselig er en oddsfavoritt til å kvalifisere seg til Champions League siden rivalene Chelsea og Leicester møter hverandre allerede i morgen.

– Det var helt vilt. Jeg trodde ikke det jeg så, så jeg snudde meg og spurte de andre «har jeg rett, scoret vi?», fortalte manager Jürgen Klopp til Sky Sports før han skrøt av målet.

– For en heading og for en teknikk. Spisser scorer på den måten. Hvis Olivier Giroud hadde headet slik så hadde du sagt at det var verdensklasse.

Becker er den foreløpig siste av seks keepere som har scoret mål i Premier League, og han er den eneste som har avgjort en kamp. Men «storscoreren» det er Peter Schmeichel.

Han står med 12 mål totalt (klubb/landslag) og ble den første keeperen som scoret i Premier League i 2001. Da sto dansken i mål for et Aston Villa som tapte 3-2 for Everton. Schmeichel har scoret på cornere og han har tatt straffer.

Alisson Becker ble også den første Liverpool-keeperen som scorer mål i klubbens 129-årige historie. Tidligere Liverpool-keeper, Brad Friedel, scoret for Blackburn i februar 2004. Det var også en corner, men Blackburn tapte 3-2 for Charlton.

Se Alisson Becker-magi på overtid:

Tidligere landslagskeeper Paul Robinson står med to mål i karrieren. Målet i Premier League kom da Tottenham slo Watford 3–1 i mars 2007. Robinson scoret på et frispark fra 85 meter. Det gikk over hodet til keeper Ben Foster og i mål.

Asmir Begovic har det raskeste keepermålet, ifølge Press Association og Evening Standard.

Han scoret for Stoke mot Southampton allerede etter 13 sekunder i 2013. Begovic ble presset da han skulle klarere. Med god hjelp av vinden, spratt ballen over keeper Artur Boruc som var ute på 16-meteren.

Tatt av vinden

Den amerikanske keeperen Tim Howard scoret sitt første mål i karrieren da Everton tapte 1–2 mot Bolton i 2011/2012-sesongen. Howard scoret fra 92 meters hold. Det var kraftig vind, og ballen gikk over Adam Bogdan. Av respekt for sin kollega i Bolton-målet, feiret ikke Howard scoringen.

Leicester (66 poeng), Chelsea (64 poeng) og Liverpool (63 poeng) kjemper om de to siste Champions League-plassene. Slik spilles de to siste serierundene:

Leicester: Chelsea (borte), Tottenham (hjemme).

Chelsea: Leicester (hjemme), Aston Villa (borte).

Liverpool: Burnley (borte), Crystal Palace (hjemme).

Skulle Leicester og Liverpool havne på samme poeng og målforskjell - og det er ikke usannsynlig - så er det best av innbyrdes oppgjør som gjelder. Det er fordel Liverpool etter 3–0-seier hjemme mot Leicester, og 3–1-tap borte.

Publisert Publisert: 17. mai 2021 10:51 Oppdatert: 17. mai 2021 11:17