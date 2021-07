Superdag for Dennis Hauger (18): Seier og 3. plass

Norges Formel-håp Dennis Hauger (18) har hatt en nærmest perfekt lørdag og øker sitt forsprang i Formel 3-mesterskapet.

RACER: Dennis Hauger. Foto: www.redbullmediahouse.com

Seier og 3. plass i de to løpene er voldsomt med tanke på at han hadde 12. beste startspor i begge.

Søndag har Aurskogs store sønn alle muligheter til å sette prikken over i’en når han skal ha beste startspor i helgens tredje Formel 3-løp - som gir flere poeng enn lørdagens to løp.

Etter et særdeles trøblete 2020, surfer Hauger på medgangsbølgen i 2021.

Lørdagens andre race ble vunnet av David Schumacher (19), nevøen til Michael Schumacher. Det var et stort øyeblikk for pappa Ralf å se sønnen øverst på pallen i Formel 3.

– For et løp, for et løp! JA! utbrøt Dennis Hauger over teamradioen etter seieren i det første løpet.

Han holdt hodet kaldere enn de andre, kjørte klokt og grep sjansen med begge hender da de to førerne i tet rotet det til for seg selv.

Nordmannen gikk løs på de 25 rundene i Østerrike fra 12. startposisjon etter å ha vunnet fredagens kvalifisering. Han imponerte hele veien, og fikk full uttelling da de to eneste foran ham – Matteo Nannini og Logan Sargeant – kjempet hverandre ut av banen snaut tre runder før slutt.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg måtte være tålmodig, og skjønte at øyeblikket kunne komme da de andre slet med mer med dekkene.

Hauger jublet vilt for seieren. Og det med god grunn. Seieren sikrer ham 15 poeng i Formel 3-mesterskapet han allerede ledet (se faktaboks). I tillegg får han to ekstrapoeng for beste rundetid.

– Det er ellevilt. Han er så sterk. Han kjører så klokt og balansert. Det er virkelig en fryd. Men det er mange løp igjen i 2021. Dette vekker oppsikt her i Østerrike. Jeg får gode tilbakemeldinger fra tungvektere i miljøet. Men Dennis selv er like rolig, som om det var trening. Han gjør ikke noe stort nummer av dette. Det er klasse over hvordan han håndterer suksessen, sier Harald Huysman til VG.

Huysman er Haugers manager og nordmannen som tidligere har vært nærmest Formel 1. Det var han som i sin tid oppdaget Formel 1-verdensmester Kimi Räikkönen.

Fakta Formel 3-mesterskapet: Stillingen etter 7 av 21 løp (seire i parentes) 1. Dennis Hauger, 87 poeng (2). 2. Victor Martins, 68 (0). 3. Jack Doohan, 62 (1). 4. Olli Caldwell, 53 (1). 5. Clément Novalak, 49 (0). I tillegg for poeng for plassering, får man også poeng for beste rundetid (2) og seier i kvalifiseringen (4). Les mer

Reglene i Formel 3 er av det forvirrende slaget. Hver løpshelg består av tre løp. Kvalifiseringen fredag avgjør hvor man starter i lørdagens første løp og søndagens løp.

I løp én snus resultatene fra kvalifiseringen på hodet for de tolv beste. Vinner man den, starter man som nummer 12 i første løp, slik Dennis Hauger gjorde. Nummer 12 får «pole position».

I løp to snus den igjen, men da er det resultatene fra første løp som gjelder for de tolv beste. Siden Dennis Hauger vant i første løp, startet han i 12. startspor også i det andre.

Løp tre tar utgangspunkt i kvalifiseringen. Dette er det viktigste av de tre løpene, da det gir 25 poeng mot 15 poeng i de to første. Der starter Hauger i «pole position».