Warholms kjæreste får ikke dra til OL: – Jeg er på hjemmebane og støtter

BISLETT (VG) Oda Djupvik heiet frem kjæresten Karsten Warholm til verdensrekord på Bislett, men Warholm må klare seg uten henne under OL i Tokyo.

SEIERSKYSS: Oda Djupvik gratulerer Karsten Warholm med et seierskyss etter torsdagens verdensrekord.

– Det er helt fantastisk. Virkelig. Det er så fortjent. Jeg vet hvor hardt han har jobbet. Det er hundredeler det er snakk om, og endelig så gikk det, sier Djupvik til VG om løpet til kjæresten.

Med tiden 46,70 var Warholm åtte hundredeler raskere enn den tidligere verdensrekorden til Kevin Young, satt helt tilbake i 1992.

Djupvik fulgte «hvert sekund» av løpet, og fikk en god følelse tidlig.

– Det gikk veldig fort og du kjente jo stemningen her. Du kjente rusen. Du kjente på hele kroppen at dette var bra. Det er jo marginer det er snakk om, så man er jo ikke helt sikker, sier hun.

25 år gamle Warholm har allerede blitt verdensmester to ganger, og nå er sommerens OL i Tokyo det store målet.

– Han må jo bare fortsette å jobbe og fokusere. Dette er en seier, men det er OL som blir målet denne sesongen. Det blir ikke noen pause her, sier Djupvik.

Men der blir det ikke noen støttende kjæreste på tribunen.

– Jeg er på hjemmebane og støtter. Jeg får ikke lov til å dra til Tokyo, dessverre, sier hun.

Tilskuere fra utenfor Japan har ikke lov til å dra til sommerens OL på grunn av coronapandemien.

Djupvik er klar på at grunnen til at Warholm nå har tatt enda et steg, er at han har lagt ned et grundig treningsarbeid.

– Han har egentlig bare trent og stått på. Han har virkelig hatt fokus hele veien.

Det at OL ble utsatt fra 2020 til 2021, er heller ikke noe som Warholm lot seg påvirke av, ifølge Djupvik.

– Han er utrolig sterk når det kommer slikt. Han fant seg et nytt mål å sikte etter.

– Hvordan tror du det går til OL?

– Han må bare gjøre sitt beste. Han og Rai (Benjamin) kommer til å konkkurere. Det blir utrolig spennende. Jeg har jo troen på Karsten, men det blir gøy å se, sier hun med et smil.

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN