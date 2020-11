Adem Güven er den smittede Kongsvinger-spilleren: – Litt drøyt å peke på én person

Obosliga-stjernen Adem Güven (35) er spilleren i Kongsvinger som først fikk påvist coronasmitte. Han trodde sønnens forkjølelse var årsaken til de første symptomene og slår tilbake mot påstandene fra Åsane-trener Morten Røssland.

PÅ HJEMMEBANE: Kongsvinger-spiller Adem Güven tok imot en fotograf på smittevernsvennlig avstand midt på dagen tirsdag. Foto: Pål Sønsteli, Mitt Kongsvinger

Güven velger å fortelle historien til VG etter at Kongsvinger fikk reaksjoner på håndteringen dagen før.

Både Åsane-trener Morten Røssland og Groruds Eirik Kjønø stilte seg kritiske til tiden det tok fra Kongsvinger-spilleren kjente en grad av symptomer (mandag) til de gjennomførte testen (lørdag), som deretter viste seg å være positiv. Det betød at Kongsvinger fikk gjennomført kampen mot Stjørdals/Blink dagen før Güven-testen ble kjent positiv.

Angriperen deltok hverken på trening med lagkameratene gjennom hele forrige uke eller i lørdagens uhyre viktige 3-2-seier mot Stjørdals/Blink.

Da testen hans ble kjent positiv søndag, måtte Kongsvinger i karantene og gjennom full testing, der alle svarene foreligger i løpet av tirsdag.

I ettermiddag opplyser klubben at ytterligere én spiller har påvist smitte, som også går utover Stjørdals/Blink: De må i karantene for andre gang i år, og trøndernes allerede utsatte obosligakamp mot Strømmen får sin tredje dato.

Tilbake til Güven: Alderen gir 35-åringen privilegiet at han styrer treningen de to første dagene etter kamp på egen hånd. Forrige helg – altså søndag 15. november – spilte han for Kongsvinger borte mot Åsane og beskriver seg selv som «frisk som en fisk» fra de ankom Bergen lørdag til de reiste hjem søndag kveld.

Ifølge seg selv skulle han uansett være hjemme mandag og tirsdag, og det var på kvelden mandag han følte at noe ikke var helt som det skulle. Da snakket han med Kongsvingers lege Åge Henning Andersen.

– Jeg var hundre prosent sikker på at det var forkjølelse. Noen får ordentlige symptomer, andre ingen, og sønnen min har vært forkjølet. Jeg tenkte at det kom fra ham. Jeg skulle være hjemme på tirsdag, onsdag var jeg «småslapp» og sto over trening, men hadde ingen tegn på corona da. Så skulle vi ha fri torsdag, og planen min var å trene fredag og spille på lørdag, forteller Güven på telefon.

Ifølge Güven kjente han skikkelige symptomer først på fredag. Samme ettermiddag gikk Åsane ut og bekreftet smitte i sin tropp, altså Güven og Kongsvingers forrige motstander på det tidspunktet.

– Da fikk jeg litt «coronapanikk» og tenkte at det kunne være dét. Da ble det litt ekstra. Jeg mistet smak og sånne ting, snakket med legen, som ba meg ta kontakt med coronatelefonen. Men det var bare åpent til 15.00, og klokka var forbi det. Så da tok jeg kontakt lørdag morgen og fikk testet meg da, forteller Güven.

Han beskriver sykdommen som «en rar temperatur i kroppen», at bena og hendene føltes varme, men at hodet føltes kaldt.

– Jeg skulle testet meg tidligere. Den tar jeg på min kappe. Man må lære av sine feil, og jeg oppfordrer alle som kjenner symptomer om å teste seg. Men det var ikke lett for meg å tro at det var corona. Jeg trodde det var forkjølelsen, erkjenner Güven, som har gravid kone hjemme.

Likevel mener han det blir feil Åsane-trener Morten Røssland, som til VG mandag uttalte at han «la sammen to og to» for å finne ut hvordan smitten har oppstått i Åsane.

– Det vet man aldri. På så alvorlige ting skal man ikke peke på noen. Det er en alvorlig sykdom, så man bør ikke peke på hvem som er smittet hvem. Jeg sier ikke at de har smittet meg, for det vet man ikke, og det kan ha vært fra flyplassen. Det finnes viktigere ting enn fotball. Det er litt drøyt å peke på en person. Nakstad (Espen) har jo sagt at man ikke skal lete etter syndebukker. Da blir dette feil. Jeg peker ikke på noen i Åsane, kontrer Güven.

Dagen etter eget utspill presiserer Morten Røssland i Åsane at han ikke på noe som helst måte var ute etter spilleren i Kongsvinger, men adresserte kritikken mot klubben:

– Jeg er ikke ute etter Güven. Han er en fantastisk flott person. Det kan skje menneskelige svikt, men det blir så vanskelig å forstå slik settingen er, slik det er i Norge i dag, så skal man ikke bomme, fastholder Åsane-treneren.

– Fotballen har vært flink så lenge, og den smitten vi har brakt på banen, har kommet utenfra. Men nå begynner vi å spre den oss i mellom. Da frykter jeg for tilliten fra myndighetene og folk flest. Derfor reagerte jeg slik, fortsetter Røssland – og sier at han står ved at saken ikke var godt nok håndtert av Kongsvinger.

Adem Güven selv svarer slik på spørsmål om Kongsvinger fikk en konkurransefordel av å få gjennomført en kamp mens de ventet på testresultatet:

– Nei. Nå skal jeg ikke skryte av meg selv, men jeg tror jeg er en litt viktig spiller for Kongsvinger. Hvis du ser på hva jeg har gjort i de siste kampene. Så jeg vet ikke om det var bra for oss å spille kampen mot Blink, sier Güven, som i en årrekke har hatt ry som en av Obosligaens beste spillere.

Den tidligere Odd- og HamKam-spilleren var også Kongsvingers store stjerne da de sensasjonelt gikk til cupfinalen mot Rosenborg i 2016.

– Betyr dette at dere toppfotballspillere må ta hvert minste symptom alvorlig?

– Ja, det bør vi gjøre. Hadde man testet seg oftere, som man gjør i utlandet, så hadde det vært lettere å kontrollere det, sier Güven.

– Har du følt deg godt ivaretatt av Kongsvinger?

– Ja. Jeg følte meg egentlig ganske bra og trodde det ikke var noe spesielt, sier Adem Güven.

