Klæbo med tårevåt gullsamtale - morfar heiste flagget

OBERSTDORF (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) klarte ikke å holde tilbake tårene da far og manager Haakon Klæbo ringte etter VM-gullet. Hjemme i Trondheim heiste morfar og trener Kåre Høsflot flagget.

– Tårene trillet da jeg snakket med pappa. Jeg klarte ikke å si noe. Det er uten tvil rennet som har fått frem mest følelser i meg, sier en rørt Klæbo til VG.

Han innfridde favorittstempelet under en brennhet februarsol i Oberstdorf og tok VM-gullet i sprint foran Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

TRIPPEL: Johannes Høsflot Klæbo (f.v.) jubler for VM-gull - fulgt av sølvvinner Erik Valnes og bronsevinner Håvard Solås Taugbøl. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kort tid etter målgang var Klæbo på tråden med faren.

– Det var en følsom samtale. Vi vet hvor mye han har ofret og stått over i et spesielt år. Jeg skal la det bli mellom oss hva som ble sagt, men vi er ydmyke og rørt, sier Haakon Klæbo til VG.

Han så den norske jubeldagen fra hytta på Skeikampen med moren Elisabeth:

Ikke sett kjæresten på flere uker

Verdensmesteren har de siste ukene ladet opp til VM på hytta med faren og morfaren.

– Det er mange jeg gjerne skulle sett mer den siste tiden. Når jeg får det til sammen med de andre blir jeg rørt. Det er synd at de ikke kan være her sammen med meg, sier Klæbo.

LENGE SIDEN: Pernille Døsvik og Johannes Høsflot Klæbo har ikke sett hverandre på lenge. Foto: SKJERMDUMP MED TILLATELSE FRA KLÆBOS VLOG

Klæbo tok seg god tid til journalistene i pressesonen. I 1430-tiden ruslet han ut av stadion. Da skulle han ringe tilbake til pappa Klæbo.

– Dette er en lagseier med dem som står meg nærmest, sier gullvinneren i pressesonen.

Men han vil vente med å ringe morfar Kåre.

– Jeg gleder meg til å snakke med ham. Men jeg konkluderte med etter å ha forsøkt å snakke med pappa at jeg klarer ikke å snakke med morfar nå. Jeg må gi det litt tid, få i meg litt mat også skal jeg ringe ham og ta en god samtale med ham. Jeg tror han har sovet like dårlig som meg i natt, sier Klæbo i pressesonen.

Faren forteller at gullgutten ikke har sett kjæresten Pernille Døsvik på fire-fem uker.

– Den siste måneden har jeg gjort alt jeg kan for å ha mine beste dager her. Jeg har ikke sett folk, og ikke gjort noen verdens ting. Å innfri blir som en lagseier med de nærmeste. Det er synd at de ikke kan være her å dele det med meg, sier Klæbo.

– Han har hengt sammen med sin 78 år gamle trener og gamle far. Det er veldig spesielt. Jeg er virkelig stolt, ydmyk og glad, sier Haakon Klæbo.

– Han gjorde alt riktig

Morfar Kåre Høsflot er imponert over det barnebarnet fikk til.

– Han gjorde alt riktig, tror jeg. Hele veien, sier Kåre Høsflot til VG.

Klæbo pratet med morfaren kvelden i forveien, mens han pratet med faren før gulløpet.

GULLGUTTEN: Kåre Høsflot med Johannes Høsflot Klæbo på Skeikampen før VM. Foto: Geir Olsen

– Jeg så i prologen at dette skulle blir en bra dag, sier Høsflot.

– Det virker som vi har truffet ganske bra og det ser ut som han fortsatt er en bra sprinter, sier Høsflot med trøndersk humor.

Klæbo står nå med syv gull i VM og OL. To er stafettgull. Resten har kommet i sprint og sprintstafett.

Heiste flagget

Videre i VM skal han jakte første gull i distansrenn.

– Vi har en plan og så får vi se om det lykkes. Vi har gjort en del litt annerledes trening innimellom i år. Vi mener at vi har gjort en del riktig. Så får vi se hva det blir til, sier Høsflot.

Han så sprinten med mormor i Trondheim.

– Nå har jeg heist flagget, sier Høsflot med et smil.

Treneren har vært til stede i Klæbos tre første mesterskap som senior, men i år lot det seg ikke gjøre grunnet pandemien.

– Jeg hadde ikke noe valg. Det er en helt annen verden å se et renn på TV – ikke i nærheten av det det burde ha vært. Det er noe helt annet å stå i løypetraseen. Men slik er det i annerledesåret, sier Høsflot.

Kommende helg skal han være med søster Ane Høsflot Klæbo på et lokalt juniorrenn. Mens storebror lørdag fortsetter VM med 30 kilometer med skibytte.

