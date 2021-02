Stabæk får hodehjelp: – Haaland, Ødegaard og Ajer gjør det

Stabæk Fotball skal satse på mental trening fremover. Hege Brekke skal hjelpe klubben til toppen igjen.

NY SATSNING: Stabæk Fotball har hentet inn Hege Brekke som mentaltrener for å klatre på tabellen. Foto: Stabæk Fotball

– Jeg har ikke så tro på gode utviklingsprosesser ved å ta med en gruppe i skogen og gjøre ting der. Vi må jobbe med reelle situasjoner og ta utgangspunkt i hverdagen som den er, sier Stabæk Fotballs nye mentaltrener Hege Brekke til VG.

Fotballklubben fra «beste vest» har hatt to stabile sesonger i Eliteserien. Nå ønsker de å ta nye steg. Brekke leies inn fra Assessit, som gir råd til næringslivet. Hun har tidligere jobbet for Haslums herrelag i håndball.

– Vi fokuserer nå på å skape felles forståelse og sette oss noen konkrete mål. På gruppenivå snakker vi om hvordan vi ønsker å ha det her og hva som skal til for å oppnå det vi ønsker. Nå skal det være fokus på atferd og handlinger, og ikke bare flotte ord, sier Brekke.

– Jeg tror ikke at det alltid er det laget med de beste navnene på arket som vinner. Det er masse gull å hente i gruppedynamikken, hvordan vi spiller hverandre gode og skape tryggheten i laget, legger hun til.

Brekke har vært med laget siden november etter en lang intervjuprosess.

– Målet må være å skape en enda bedre prestasjonskultur. Men vi ser jo at idretten har mye å lære av å fokusere på det mentale. Det å jobbe for hverandre og ikke individuelt. Jeg tror dette skal være med for å ta nye steg, sier daglig leder Jon Tunold til VG.

SAMLING: Stabæk har hatt et par fellessamlinger hvor Hege Brekke har startet prosessen med mental trening i klubben. Foto: Stabæk Fotball

Klubben har til nå hatt to fellessamlinger hvor Brekke har snakket med spillerne.

– Først og fremst er hun her for at vi kan ta flere poeng, også er det jo enormt mange flere fordeler med mental trening, men for klubben sin del er jeg sikker på at det er det som er hovedmotivasjonen, sier kaptein Yaw Amankwah til VG.

Amankwah studerer mental helse på Norges idrettshøgskole og har god erfaring med mental trening fra tidligere. Han forteller at Brekke nå kan gi de yngre på laget en stor fordel.

– Det er jo sånn at når du begynner å bli eldre som fotballspiller, så begynner du å tenke at «det der skulle du visst når du var 19 år», men her har vi jo en hel haug med spillere som er 19, sier han.

– Haaland, Ødegaard og Ajer gjør det. Så da er jo spørsmålet for oss som «bare» spiller i Eliteserien om hvorfor i all verden skal ikke vi gjøre det?

ÅPENHJERTIG: Yaw Amankwah forteller åpenhjertig til VG at han slet med det mentale før kamp da han var liten, men at han har klart å finne sin rette modus etter han lærte mer om temaet. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Og kapteinen er ikke den eneste som drar sammenligningen til de norske superstjernene.

– Haaland er så bevisst på hva han spiser, drikker og hvordan han forbereder seg. Det vinner han noen små prosent på, og det gjør laget sterkere, sier Janne Jönsson, som er hovedtrener i Stabæk.

Klubben har en samlet plan om hvordan de skal jobbe sammen om å styrke hele laget og vinne de små marginene som skal gjøre de bedre.

– Det er et ledd i å bygge relasjoner og kultur. Vi skal jobbe bevisst og systematisk med dette, på individ- og gruppenivå. Jeg er helt sikker på at vi kan hente marginer her, som lag og individuelt, sier Jönsson.

– At man har en slik kapasitet i en klubb som Stabæk, både på A-laget og for de spillerne som kommer opp gjennom akademiet, er et veldig viktig bidrag her og nå, og for fremtiden.

