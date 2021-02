Sturla Holm Lægreid brukte meditasjon før VM-gullet: – En drøm som går i oppfyllelse

POKLJUKA/OSLO (VG) Sensasjonsmannen Sturla Holm Lægreid (23) skjøt tjue treff, leverte et perfekt renn og vant sitt aller første VM-gull. Johannes Dale tok bronsen på en norsk jubeldag.

JUBLET FOR GULL: Sturla Holm Lægreid ble verdensmester på normaldistansen i Pokljuka. Foto: BORUT ZIVULOVIC / REUTERS

– Jeg har det helt utrolig. Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

I sitt aller første VM tok han gull på normaldistansen. Da han sto på toppen av pallen og hørte nasjonalsangen kom tårene.

– Dette er grunnen til at vi driver med denne idretten - for å stå på toppen av pallen. Det å høre nasjonalsangen fordi jeg vant og er verdensmester, det er veldig spesielt, sier Lægreid, fortsatt blank i øynene.

Bare ett år siden han debuterte i verdenscupen, var han blant favorittene på dagens øvelse. Han gikk med det røde startnummeret som viser at han har vært best på normalen denne sesongen. For å takle presset brukte 23-åringen meditering.

– Jeg bruker to ulike meditasjoner Den ene er å bare fokusere på pusten. Det handler om konsentrasjonstrening. Den andre er visualisering, forteller Lægreid til VG og fortsetter:

– Jeg setter meg inn i ulike situasjoner. I går måtte jeg visualisere og se for meg det å takle press. Jeg var jo faktisk favoritt. I går prøvde jeg å legge vekk alt av press og bare nyte dagen egentlig. Det klarte jeg i dag.

Lægreid gikk et perfekt skiskytterløp da han sikret gullet her i Pokljuka. Han skjøt fullt på alle sine serier og gikk godt i sporet.

Bronse til kompisen

Og mer norsk jubel ble det: Like gamle Johannes Dale, mangeårig kompis av Lægreid, tok bronsen.

– Det er veldig kult å dele dette med Sturla. Det er de øyeblikkene som er kulest, når man klarer et mål man har satt seg og begge lykkes. Spesielt Sturla som jeg har vært sammen med og kjent i så mange år. Da blir det veldig spesielt, sier bronsevinner Dale.

– Vi har vært konkurrenter og lagkamerater i godt over ti år. Det er helt sykt at Johannes og jeg tar VM-medaljer sammen i dag, sier Lægreid.

Dale fikk en bom. Tyske Arnd Peiffer tok sølvet med 20 treff.

– Det var ikke så mye å gjøre med Sturla i dag, men jeg kan ikke være misfornøyd med bronse og 19 treff. Det er superstas. Jeg er veldig god til å vise at jeg kan jeg også. Jeg er tross alt en helt ok skiskytter, jeg også, sier Dale til VG.

Han ble rørt da han fikk gitt Holm Lægreid en klem etter gulløpet.

– Vi har kjent hverandre omtrent så lenge vi har drevet med skiskyting og vi har tatt alle steg sammen, og fulgt hverandre hele tiden. Vi bor i samme gate på Lillehammer, er naboer og ganske tett på hverandre. At vi skal begge være på pallen i et VM er helt sykt, sier Dale.

Tung Bø-dag

Johannes Thingnes Bø skjøt seg ut av medaljekampen.

Verdenscuplederen skjøt fullt hus på første skytingen og på de fire første skudd på første stående, men på det siste ble han for rask på avtrekkeren og skuddet traff hvitt. På tredje skyting skjøt han tilnærmet perfekt, midt i ganger fem, men fikk nok en bom på stående og mistet gullsjansen.

– Hadde jeg truffet med ett skudd til hadde det gått på bekostning av Dale sin medalje. Jeg vil jo aller helst ha gullmedaljen og da måtte jeg ha skutt feilfritt. Det var jeg et stykke i fra selv om prestasjonen min var ganske bra, sier Thingnes Bø til VG.

Tarjei Bø skjøt seg ut av rennet før det var begynt med fem bom på de to første seriene sine, og endte med seks tilleggsminutter.

– Det ble en marerittstart. Jeg kan aldri huske å ha startet et mesterskapsløp på den måten. Liggende er jo min greie hvor jeg har 95 i treffprosent og trygghet. Så begynner det med tre bom. Jeg skjønner ikke hva som skjer, sier Tarjei Bø som til slutt ble nummer 70. Bare én gang tidligere har han vært dårligere, på en sprint i Kontiolahti i 2010...