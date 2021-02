Norge vant gullduell mot Sverige på høydramatisk vis: – Helt fantastisk

CORTINA/OSLO (VG) Etter åtte fruktløse øvelser i alpint-VM er medaljetørken endelig over. Men det ble en høydramatisk gullduell mot svenskene i finalen.

CHAMPAGNEFEIRING: Det ble gull og champagne på de fire VM-vinnerne i Cortina i dag. Foto: Torstein Bøe

– Helt fantastisk, sier Thea Louise Stjernesund og Fabian Wilkens Solheim i kor til VG og TV 2 etter å ha mottatt gull-medaljen.

Sebastian Foss-Solevaag, Fabian Wilkens Solheim, Thea Louise Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen avgjorde for Norge i den dramatiske gullduellen mot Sverige.

Stjernesund tok første stikk i duell med Estelle Alphand.

– Jeg var livredd for at jeg var den som kjørte for tregt siste runder her nå, sier Stjernesund til VG og TV 2 etter at gullet var sikret.

I andre par var Foss-Solevaag usikker på om parkamerat Kristoffer Jakobsen hadde kjørt ut eller ikke, gjorde en manøver for å komme seg unna - og bommet på porten. Dermed kjørte han ut, svenskene utlignet på underfundig vis.

Så ble Jakobsen og Foss-Solevaag beordret til å kjøre på nytt.

– Jeg følte meg hindret og gikk til renndirektør Markus Waldner med en gang, og han var enig, sier Foss-Solevaag til VG og TV 2 etter målgang.

Nervepirrende

Riis-Johannessen tapte sin duell mot Sara Hector med syv tideler, før Jakobsen og Foss Solevåg kjørte ned igjen. Foss Solevåg klarte på utrolig vis å holde svensken bak seg med fem hundredeler i den antatt tregere blå løypa.

– Så da var det opp igjen og jeg prøvde å slå han, det klarte jeg så vidt, sier Foss-Solevaag.

Norge ledet 2–1 med ett par igjen. Mattias Rönngren mot Fabian Wilkens Solheim, nordmannen i den antatt raskere røde løypa. Solheim var aldri truet, Norge vant 3–1 og tok sin første medalje i VM - og atpåtil gull!

– JADA! ropte de fire gull-vinnerne da de kom bort til VG og TV 2 i pressesonen.

– Det er ikke noe tvil om at jeg kjente på presset siste runden der. Jeg sto klar også fikk jeg plutselig beskjed om rerun på Sebastian der. Men jeg synes hele laget presterer her, sier Wilkens Solheim til VG og TV 2.

– Vi kjente litt på presset hjemmefra. Det var veldig mye negativ oppmerksomhet om at de tikke hadde kommet noen medalje enda, sier Wilkens Solheim om at det endelig er hull på medaljebyllen.

TIL TOPPS: Sverige, Norge og Tyskland tok de tre pallplassene i Cortina. Foto: Torstein Bøe

Japan, USA og Sveits

Første hinder var Japan og det var aldri noe spørsmål om hvem som skulle til kvartfinale. Alle fire nordmenn vant sitt heat og var til sammen 2 sekunder og 36 hundredeler foran sine japanske rivaler.

Farten vitnet også om at det norske laget kom til å bli vanskelig å slå i den nysaltede løypa i Cortina, badet i solskinn og som en hvilken som helst senvinterdag på Folgefonna. Etter åtte øvelser var Norge uten medaljer, USA var motstanderen i andre heat av kvartfinalen.

Norge ledet 2–1 da Foss Solevåg og River Radamus kjørte ut i den siste duellen, fire porter før slutt falt nordmannen, men amerikanerenes sammenlagttid var ikke god nok og Norge kom seg videre til semifinalen - og medaljekampen.

UPS: Sebastian Foss Solevåg gikk i bakken, men Norge gikk likevel videre mot USA i kvartfinalen. Foto: Torstein Bøe

Favoritten Sveits ventet i semifinalen.

Wendy Holdener slo Riis-Johannessen i første heat, men Fabian Wilkens Solheim utlignet i paret etter. Stjernesund var overlegen i sin duell med Camille Rast og denne gangen holdt Foss Solevaag seg på beina.

Med to fattige hundredeler slo de Sveits på tid, sikret Norges første medalje i VM og duell om gullet med vår gode nabo Sverige. Svenskene hadde vært hakket raskere i semifinalen, men differansen var på bare syv hundredeler.

Det hadde til slutt lite å si i finalen.

Foto: Torstein Bøe

