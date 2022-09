Så mye betalte Manchester United for å sparke Solskjær

Manchester United måtte betale flere titalls millioner pund i kompensasjon for å kvitte seg med Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnick.

Tidligere Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær etter sin siste kamp som manager i klubben i fjor høst.

Jonas Bucher, VG

Magnus Gamlem, VG

Ifølge blant andre The Athletic og BBC skal Manchester United ha betalt 24,7 millioner pund i kompensasjon for at Solskjær og Rangnicks måtte forlate klubben.

Summen skal i tillegg inneholde kompensasjon for andre trenere i støtteapparatet som også måtte gå forrige sesong.

Tallene ble presentert for klubbens aksjonærer av United-direktør Richard Arnold torsdag ettermiddag, hvor den nye klubbsjefen skulle orientere om klubbens økonomiske situasjon.

Ole Gunnar Solskjær fikk sparken etter 1–4-tapet for Watford i fjor høst, og hadde før det en periode med flere svake resultater.

Rangnick skulle etter planen bli værende i Manchester United i en konsulentrolle etter jobben som midlertidig trener, men etter sesongslutt ble det klart at tyskeren ikke fortsatte i klubben.

I regnskapet for 2021/2022-sesongen har United gått 115,5 millioner pund netto i underskudd, kom det frem i seansen med Arnold, ifølge The Athletic.

I tillegg skal klubbens gjeld ha økt ytterligere i løpet av forrige sesong. Gjelden er nå på 514 millioner pund, tilsvarende over seks milliarder kroner.

Sportsdirektør i Manchester United John Murtough forteller at klubben ikke forventer å investere like tungt i fremtidige overgangsvinduer som de gjorde i sommer. Da kom blant annet milliardkjøpet Antony, Real Madrids Casemiro og midtstopperen Lisandro Martínez inn portene på Old Trafford.

Klubben skal ha gått langt over budsjett for å sikre seg spillerne. Murtough lover imidlertid at de skal gjøre alt de kan for å tilrettelegge for suksess for klubbens nye manager Erik ten Hag i fremtiden.

– Vi vil fortsette å støtte Erik og sørge for at han har spillere med god kvalitet og riktig karakter for å oppnå suksess. Samtidig skal vi sørge for at investeringene våre sørger for økonomisk stabilitet, sier Murtough.

Han har latt seg imponere over ten Hag så langt.

– Det er fortsatt en lang vei frem for klubben, men vi har allerede sett, i løpet av hans fire måneder ved roret, økt samhold, fokus og vilje. Det lover godt for fremtiden, mener sportsdirektøren.