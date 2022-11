Brann-kapteinen etter cuptriumfen: – Beste som har skjedd i livet mitt

ULLEVAAL (VG) (Brann-Stabæk 3–1) De e Brann, Bergens stolthet. Og i dag gjorde de byen mellom de syv fjell enda stoltere.

Bergenserne kom til Ullevaal Stadion som suveren seriemester. De drar som cupmester.

– Det finnes ikke bedre følelse. Det er det beste som har skjedd i livet mitt, sier Brann-kaptein Tuva Hansen til VG.

– Det er såpass?

– Det er såpass.

– Større enn seriemesterskapet?

– Egentlig ikke, men i kveld så er det jo det, svarer Hansen.

En smått utrolig sesong ender med «The Double», og den ble sikret etter en ren overkjøring av Stabæk.

17-åringen Signe Gaupset ble den største helten for mesterlaget Brann, med sine to scoringer i 3–1-seieren over Stabæk.

– Det er veldig gøy. Utrolig stort å få være med på, sier Gaupset til NRK før hun snur seg og jubler med Brann-supporterne.

– Jeg glemmer at hun er 17. Jeg tenker jo at hun er 25 sånn som meg. Hun har mange gode år, sier kaptein Hansen til VG om finalehelten.

Sunniva Skoglund holdt Stabæk inne i kampen med en rekke gode redninger. Men keeperen, en av tre på Hege Riises A-landslag, måtte til slutt gi etter for overmakten.

Først etter 31 minutter da Nora Eide Lie fikk bra klem på et skudd og satte inn 1–0 via stolpen.

Så var 17-årige Signe Gaupset iskald som en torsk på Fisketorget i det 41. minutt. Svava Gudmundsdottirs innlegg ble tatt ned før Gaupset satte ballen forbi en sjanseløs Stabæk-keeper.

I Stabæk-leiren var man ikke like imponert over måten det skjedde på. Brann gikk rett i angrep mens Stabæk ventet på dommerens klarsignal til å få innpå Siri Grønli etter at hun ble truffet av en ball i ansiktet. Akkurat det irriterte også Stabæk-trener Per Inge Jacobsen.

Om han var irritert over den avgjørelsen, må 1. omgang ha vært fortvilende å se fra sidelinjen. For det var klasseforskjell på lagene. Brann styrte absolutt alt. Stabæk var ikke i nærheten og hadde nok med å forsvare seg.

Cupmester de siste sesongene:

2021: Vålerenga

2020: Vålerenga

2019: LSK kvinner

2018: LSK kvinner

2017: Avaldsnes

2016: LSK kvinner

2015: LSK kvinner

2014: LSK kvinner

2013: Stabæk

2012: Stabæk

2011: Stabæk

De fikk sin første mulighet rett før timen var spilt. Den benyttet til gjengjeld Iris Omarsdottir særdeles godt. Hun tok Brann-stopper Ingrid Stenevik med på løpetur før hun lobbet ballen lekkert over keeper Aurora Mikalsen og i mål.

Det tente et håp, et håp som ble slukket ganske kjapt.

For i det 67. minutt var 17-åringen der igjen. Signe Gaupset sto klar på en retur fra Stabæk-keeperen og satte inn 3-1 i det tomme målet.

Av TV-bildene så det ut som Svava Gudmundsdottir var i offside da hun fyrte av skuddet som til slutt endte opp hos cuphelten Gaupset.

Da gikk det ikke lang tid før Brann-fansen stemte i med «Gullet ska hem» og «Nystemten». De har sannelig hatt en del å synge for denne sesongen.

PS! Forrige gang Stabæk slo Brann (Sandviken) var i Toppserien i juni 2018. Seieren kom i 10. forsøk.