Håndball-VM 2023 Menn: Kamper og sendeskjema

Klarer endelig håndballgutta å gå til topps i et mesterskap? Fra 12. til 29. januar arrangeres VM i Polen og Sverige. Her er en fullstendig oversikt over håndball-VM 2023 som går på TV3 og Viaplay.

NØKKELSPILLERE: Harald Reinkind (t.v.) og Sander Sagosen er blant de største lederstjerne til Norge. Her fra EM i 2020.

Det er klart for det 28. verdensmesterskapet i håndball for menn, og denne gangen skal Sverige og Polen fordele vertskapet seg i mellom. Det er tredje gang på rad at Viaplay sender kampene.

Det er ennå ikke klart hvilke kamper som vil bli sendt lineært. VG vil oppdatere saken når det er klart. Bokmerk gjerne saken!

Når starter håndball-VM 2023?

Håndball-VM 2023 spilles som vanlig i januar. Åpningskampen spilles i polske Katowice onsdag 11. januar, og mesterskapet varer frem til VM-finalen spilles på Tele2 Arena i Stockholm søndag 29. januar.

32 nasjoner deltar i mesterskapet, og det skal spilles totalt 92 kamper (ikke medregnet plasseringskamper utenom bronsefinale). Se programmet lenger ned i artikkelen.

Er Norge med i håndball-VM?

Ja, Norge er med i VM. Sander Sagosen (som for tiden er skadet og kjemper en kamp mot klokken for å rekke VM i januar) og co. kvalifiserte seg til VM gjennom tredjeplassen i EM 2020.

Det norske herrelandslaget har vært i VM-finale to av de tre siste verdensmesterskapene, men har til gode å stå igjen med VM-gullet. Finaletapene kom i 2017 og 2019, mens det i 2021 ble sjetteplass for Norge.

Til vinterens VM ledes Norge av landslagssjef Jonas Wille for første gang. Han ble i sommer etterfølgeren til Christian Berge, som da hadde vært landslagssjef siden 2014.

Her er hele programmet for håndball-VM 2023:

Hvem sender håndball-VM?

Nok en gang er det Viaplay Group (tidligere NENT Group og MTG) som har rettighetene til å sende håndball-VM, slik det har vært siden 2019.

Viaplay Group har også sikret seg rettighetene til å vise håndball-VM for kvinner og menn frem til 2025, i tillegg til håndball-EM for kvinner og menn frem til 2026.

Alle kampene fra herrenes håndball-VM 2023 vil bli sendt på Viaplay, og flere vil også sendes lineært på TV3.