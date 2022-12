Amahl Pellegrino forlenger med Bodø/Glimt

Etter å ha vært på besøk hos rumenske Cluj i forrige uke, ble det mandag klart at Amahl Pellegrino (32) fortsetter i Bodø/Glimt.

FORTSETTER I NORD: Amahl Pellegrino

Det bekrefter klubben på en pressekonferanse på Aspmyra.

– Vi står her med en førjulsgave til Glimt-supporterne. «Pelle» har signert en ny toårsavtale med Bodø/Glimt, sier Bodø/Glimts sportslige koordinator, Håvard Sakariassen, under pressekonferansen.

Eliteseriens toppscorer i 2022 hadde opprinnelig kontrakt ut året. Rumenske medier meldte at Pellegrino var nær å signere for Cluj, men nå fortsetter altså 32-åringen i gult og sort i minst to år til. Han bekrefeter at det var interesse fra utenlandske klubber.

– Dette er stort føles helt riktig for meg og min familie. Men jeg måtte se hva som kunne være der ute. Etter klubbesøket i forrige uke måtte jeg telle opp og se hva som passet meg best, både på og utenfor banen, sier Pellegrino til et samlet pressekorps, som også bekrefter at han hadde tilbud fra Asia.

– Men dette er noe som har trigget og vi har virkelig følt oss ønsket her, fortsetter han.

I 2021 signerte toppscoreren en halvtårskontrakt med klubben. Foran 2022 ble kontrakten forlenget med ett år. Pellegrino forteller nå at det var viktig for ham å ha et litt lengre perspektiv denne gangen.

– Det har vært stressende å spille på korte kontrakter. Det har vært en liten energilekkasje. Derfor var det viktig å vite hvor jeg skulle være på en litt lengre basis, sier Pellegrino.

Pellegrino kom til Glimt i fjor høst etter et kort opphold i Saudi Arabia. I 2022 endte drammenseren på 21 nettkjenninger i Eliteserien. I 2020 stoppet han på 25 scoringer. Da for Kristiansund.

Årets serietoer har allerede sikret seg Omar Elabdelloui foran 2023-sesongen.

Saken oppdateres!