Innhopp og mål for Mjelde da Chelsea sikret CL-avansement

Maren Mjelde fikk et etterlengtet innhopp og scoret det siste målet da Chelsea sikret kvartfinaleplass i mesterligaen med 4-0-seier over Vllaznia i Albania.

ETTERLENGTET: Maren Mjelde scoret for Chelsea.

NTB, VG

Mjelde har slitt med spilletid etter sitt lange skadefravær og hadde vært på banen i bare en seriekamp og en mesterligakamp for Chelsea tidligere i høst. Hun fastsatte resultatet på straffespark på overtid etter en hands i hjemmeforsvaret.

Da hadde hun også kapteinsbindet.

Guro Reiten gjorde forarbeid til et tidlig ledermål, og det var aldri tvil om at Chelsea skulle få med seg det ene poenget som trengtes for å sikre avansement. Gjestene dominerte stort, men slet med uttellingen.

I det 12. minutt raidet Reiten på venstresiden og slo ballen skrått ut. Denendret retning på Vllaznias kaptein Ezmiralda Franja og havnet hos dagens Chelsea-kaptein Sophie Ingle, som bredsidet den i hjørnet.

I det 21. minutt tok Jelena Cankovic et frispark raskt til Fran Kirby, som doblet ledelsen.

Chelsea sløste med sjansene, men Katerina Svitkova nikket inn 3-0 på innlegg fra Cankovic i det 87. minutt.

Svitkova ble byttet inn samtidig med Mjelde i det 67. minutt. Reiten var en av spillerne som ble byttet ut samtidig.