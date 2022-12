Konen til den avdøde journalisten Grant Wahl oppgir dødsårsaken

Ifølge konen til den avdøde journalisten Grant Wahl, som døde i Qatar i forrige uke, skyldtes dødsfallet aneurisme.

Grant Wahl ble 48 år. I mange år har han arbeidet som sportsjournalist.

Hun avfeier også spekulasjonene om at det var noe mistenkelig ved dødsfallet. Det skriver Washington Post.

– Det er sannsynligvis noe som har brygget seg opp i flere år, sier konen Céline Gounder i et intervju hos CBS Mornings.

Konen har også lagt ut en lengre uttalelse hvor hun takker for all støtten og sympatien familien har fått fra hele verden.

Der kommer Gounder, som for øvrig er lege, med en lengre forklaring på hva som var den medisinske årsaken til dødsfallet, som var «en uoppdaget aortisk aneurisme med hemoperikardium».

– Trykket i brystet som han opplevde kort tid før dødsfallet kan ha vært symptomer på dette. Ingen mengder CPR eller sjokk kunne ha reddet ham. Dødsfallet hans var ikke relatert til covid. Det var heller ikke relatert til vaksinestatusen hans. Det var ingenting kriminelt ved dødsfallet hans, slår Gounder fast.

Hva er aneurisme? Ifølge Helse Norge er aortaaneurisme er en utposning på hovedpulsåren. Dersom karveggen i hovedpulsåren er svak, kan den begynne å bule ut og forårsake en utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme). Er aneurismet stort kan det være svært farlig.

Wahl var en kjent journalist og fotballanalytiker for CBS Sports, han har skrevet for Sports Illustrated og vært reporter for Fox Sports.

I 2009 ga han ut boken «The Beckham Experiment». Dette var hans åttende VM. Han ble tidligere i VM hedret av Fifa og det internasjonale sportsjournalistforbundet AIPS.

Som reporter var han svært kritisk til situasjonen for gjestearbeidere som har vært med på å bygge stadionene til årets kontroversielle VM.

Til New York Times sier Tim Scanlan, Wahls agent, at han hadde sittet på pressetribunen da han plutselig fikk et illebefinnende, mot slutten av kampen mellom Nederland og Argentina. Han forklarer også at journalisten hadde følt seg dårlig de siste dagene.

Journalistkollegaer på stedet forteller til ESPN at Wahl falt bak i stolen på presseområdet på Lusail Iconic Stadium under ekstraomgangene av kampen. Helsepersonell skal ha kommet raskt til stedet.

I en podcast og på sin egen blogg hadde Wahl forklart at han på mandag oppsøkte en helseklinikk og fått påvist bronkitt. Han omtaler mye arbeid og stress den siste tiden, men at han avlyste det meste etter at han begynte å føle seg dårlig.

– Kroppen sa stopp. Det er dette tre uker med lite søvn, høyt stressnivå og veldig mye jobb kan gjøre med deg. Det som startet som en forkjølelse, har de siste ti dagene blitt forandret til noe mer alvorlig, skrev Wahl på sin egen blogg.

Han beskrev deretter at han hadde kjent et ubehagelig og sterkt trykk i brystet, men det hadde blitt bedre etter at han begynte å ta antibiotika.

Wahl fortalte i november at han ble stoppet da han forsøkte å gå inn på VM-stadionet i Qatar med en regnbue-T-skjorte, til støtte for LHBT-miljøet i et land der homofili er ulovlig.

Wahl var på vei inn til kampen mellom USA og Wales, da sikkerhetsvakten skal ha nektet å slippe han inn. Sikkerhetsvakten skal ha vært tydelig på årsaken:

– Du må bytte T-skjorte. Den der er ulovlig.

Ifølge NPR skal Wahl deretter ha blitt anholdt i en kort stund.

Grant Wahl har selv en bror som er homofil.

I en video i sosiale medier sørget broren over Wahls dødsfall. Eric Wahl sa at han var grunnen til at broren forsøkte å gå med en regnbuefarget T-skjorte i Qatar. Han satte også et spørsmålstegn ved brorens plutselige dødsfall.

I et intervju med NPR hevdet Eric Wahl at broren skal ha mottatt drapstrusler under mesterskapet. Påstandene er ikke bekreftet fra annet hold.

– Vi er dypt triste over å høre om Grant Wahls død og sender våre kondolanser til familien hans, som vi har vært i nær kommunikasjon med. Sammen med høytstående Qatar-tjenestemenn skal vi sørge for at familiens ønsker blir oppfylt så raskt som mulig, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.